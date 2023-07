ケヴィン・ベーコンが新作ドラマで死からよみがえった賞金稼ぎに！

ベテラン俳優のケヴィン・ベーコンが、Amazonの新作ドラマ『The Bondsman(原題)』に主演することが分かった。米Varietyほか複数のメディアが報じている。

このホラーアクションドラマでケヴィンが演じるのは、僻地にいる賞金稼ぎのハブ・ハローラン。ハブは一度死ぬものの、思いがけずよみがえる。2度目の人生ではほとんど忘れかけていた音楽キャリアに挑戦しようとするが、かつての仕事が予想もしない形で降りかかる…というストーリーだ。

各話は30分の長さで、全8話となる予定。ショーランナーを務めるのは『カーニバル・ロウ』のエリック・オレソン。主演のケヴィンは製作総指揮も兼任する。ハリウッドでは現在ストライキが続いているが、それが終わったら撮影に入るという。

ケヴィンにとっては、2016年に始まったコメディドラマ『アイ・ラブ・ディック』以来2本目となるAmazonドラマ。同作は1シーズンで終わったものの、ケヴィンはゴールデン・グローブ賞候補となった。主に映画界で活躍してきたケヴィンだが、妻であるキーラ・セジウィックの主演ドラマ『クローザー』がヒットしたこともあってか、2010年代にドラマ界へ本格的に進出。『ザ・フォロイング』『CITY ON A HILL/罪におぼれた街』といった作品に主演している。

これまでのキャリアで善人、悪人の両方を演じてきたケヴィン。この新作ドラマではどういう顔を見せてくれるのだろうか。(海外ドラマNAVI)

