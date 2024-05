ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、繊細なアートで雨の日も晴れやかな気分になれる「ビニール傘」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ビニール傘」

価格:各2,790円(税込)

サイズ:【傘骨長さ】約60cm、【全長】約82cm、【直径】約100cm

重さ:約350g

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

グラデーションや細部の美しさがポイントの、ディズニーキャラクターをモチーフにしたビニール傘。

グラビア印刷手法で繊細なアートが表現されています。

また、骨や持ち手の配色にこだわり、大人っぽい雰囲気に☆

グラスファイバー入りの親骨で折れにくく、ラクに開けるワンタッチタイプです。

デザインは全部で5種類がラインナップ。

『リトル・マーメイド』アリエル(モザイク)

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのビニール傘。

ピンクや紫、ブルーのグラデーションカラーが涼しげでかわいい!

一面タイル柄になっていて、気持ちよさそうに泳いでいる「アリエル」のシルエットや、海のモチーフがさりげなくあしらわれているのがポイントです。

『リトル・マーメイド』アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのビニール傘。

傘一面に広がる青い海が素敵!

水の模様も忠実に再現され、傘を広げれば海の中にいるような気分になれそうです。

「アリエル」の美しい表情にもうっとり☆

ミッキーモチーフ(ステンドグラス風)

「ミッキーモチーフ」のビニール傘。

淡いカラーのステンドグラス風アートで、ミッキーモチーフや星、月などがデザインされています☆

全部の面が同じデザインになっているので、どこから見てもおしゃれ。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのビニール傘。

「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」がゴンドラに乗っている、劇中のワンシーンがロマンティックに描かれています!

特徴的なタッチで描かれたアートもポイント。

ポップすぎず、上品な雰囲気です。

美女と野獣

『美女と野獣』デザインのビニール傘。

ディズニープリンセス「ベル」と「野獣」のステンドグラスのアートを表現しています☆

そしてそれぞれの面の上部には真っ赤な一輪のバラも。

劇中にも登場するステンドグラスのアートはファン必見です。

通学や通勤時から、休日のおでかけまで幅広いシーンで使えるのがうれしいビニール傘。

繊細なアートで雨の日も晴れやかな気分になれる「ビニール傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

