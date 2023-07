北村匠海が1日、都内で行われた映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 −決戦−』(公開中)の公開記念舞台あいさつに登壇。主要キャストである永山絢斗容疑者が大麻取締法違反で逮捕されるも、無事に公開初日を迎えられた胸中を吐露した。この日は、山田裕貴、杉野遥亮、今田美桜、眞栄田郷敦、清水尋也、高杉真宙、高良健吾、間宮祥太朗、吉沢亮、英勉監督も来場した。

本作は、和久井健のコミック「東京卍リベンジャーズ」が原作のSFアクション映画『東京リベンジャーズ』の続編であり、エピソード「血のハロウィン編」を2部作で描いた後編。凶悪化した東京卍會によって殺されたヒナタ(今田美桜)を救い出すため、タケミチ(北村匠海)が過去にタイムスリップし、戦いを挑む。

北村は「みなさんの前に立つと、何を話そうか……という気になるんですが、ありがとうございます。公開できたことはみなさんのおかげですという一言に尽きます」とファンに率直な思いを伝える。また、「これだけの仲間たちがステージに集まってくれました。そこにも感謝していますし、すごく胸が熱い思いです」と喜びをかみしめた。

その後は楽しくトークを繰り広げるが「今、仲間たちに言いたいこと」を問われると、北村は「ありがとう、マジで。すげー青春だったなという感じがします」と再び熱い思いを口にする。「役者人生の中でいろんなターニングポイントがあって、その都度、同世代の役者との出会いがある」と振り返ると、「『東京リベンジャーズ』では自分が主演という立場で、誇れる仲間たちが一緒に作品と向き合って、いろんなことと闘ってくれて、結果的に大ヒットというゴールを迎えられて感謝しています。一人ではなし得なかった」と充実した表情をのぞかせる。さらに、「また会いてーなとシンプルに思います。自分が悪役で(山田)裕貴くんと闘うとか、(吉沢)亮とバディを組むとか、ずっと役者仲間として、共に映画やドラマを作り上げていきたい」と希望した。

最後のあいさつで北村は「正直、公開はどうなるかわからなかったです。いろいろあった後に、プロデューサーに『僕は一人で立つことになっても舞台あいさつはしたい。むしろそれ一回でいいんじゃないか』という話はしましたが、みんな集まってくれました」と同イベントの舞台裏を打ち明ける。続けて「自分を恨むような時間もあったんですけど、公開を待ってくれている人たちがすべてで、皆様にこの映画を純粋に見てほしいという思いで今日までやってこれたと思います。きっとこのメンバーでステージに立つことは最後だと思いますが、そういう寂しさもありつつ、ここに立っていない仲間も含めて僕たちがこの映画に費やした時間に嘘はないし、みんな Do my best で1秒1秒真摯にマジで頑張りました」と力を込める。そして、「これからもこの作品を愛していただきたいと思います」と呼びかけ、「僕たちも愛し続ける作品です」と胸を張った。(錦怜那)