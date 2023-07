マーティン・フリーマン主演ドラマ『ブリーダーズ』がシーズン4で終了へ

大ヒットドラマ『SHERLOCK/シャーロック』のジョン・ワトソン役で知られるマーティン・フリーマンの主演ドラマ『ブリーダーズ 最愛で憎い宝物』がシーズン4で終わることが明らかとなった。米Varietyほか複数のメディアが報じている。

【関連記事】『シャーロック』クリエイター、ベネディクト・カンバーバッチとマーティン・フリーマンに公開嘆願「シーズン5に戻って来て」

マーティンが主演だけでなく原案・企画・製作総指揮も兼任する『ブリーダーズ』は、米FXで2020年にスタート。その終了が発表されたのは、シーズン4がお披露目される1ヵ月前のタイミングだった。

同作でのマーティンは、パートナーのアリーとともに二人の子どもを育てる父親ポールを演じている。ファイナルとなるシーズン4では、前シーズンからおよそ5年が経った設定。18歳になった息子ルーク、16歳の娘アバがそれぞれ人生の大きな転機を迎え、それによってポールとアリーは親としてこれまでで最大のチャレンジに直面することになるという。実生活でもマーティンは二人の子どもの父親であり、同作は彼の体験が反映されている。

『ブリーダーズ』は批評も視聴率も順調だったため、打ち切りではなく子どもが順調に成長したからこその順当な番組終了と言えるようだ。マーティンは2022年に英BBCで始まった主演ドラマ『レスポンダー 夜に堕ちた警官』がシーズン2へ更新された上、『シークレット・インベージョン』をはじめとしたマーベル作品に引き続きエヴェレット・ロス役で出演。さらには、アラン・ブラッドリーの小説「少女探偵フレーヴィア」シリーズの主人公が出てくる『Flavia De Luce(原題)』、『キャプテン・アメリカ』シリーズのファルコン/サム・ウィルソン役アンソニー・マッキーと共演する『Clybourne Park(原題)』といった映画が待機しているため、多忙な彼にとっては主演ドラマの一つが終わるのは有難いのかもしれない。

『ブリーダーズ 最愛で憎い宝物』シーズン4(全10話)は米FXで7月31日より放送される。日本ではシーズン1〜3がDisney+(ディズニープラス)で配信中。(海外ドラマNAVI)

The fourth season of “Breeders” will be the show’s last, FX has announced. https://t.co/2RiJy1BAWQ

- Variety (@Variety) June 28, 2023