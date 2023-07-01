¤µ¤é¤Ð¡¢ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¡¡°¦¤µ¤ì¤¿¡Ö²»³Ú¤ÎÀ»ÃÏ¡×¡¡½»Ì±¤é¤·¤ß¤¸¤ß
¡¡»°³Ñ·Á¤Î³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ50Ç¯´Ö³¹¤ò¸«¼é¤ê¡¢¶èÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¡×¤¬30Æü¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¼°¾ì¤Ê¤É¤Î±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÄ´Û¤È¤Ê¤ë7·î2Æü¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÄ´Û¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¡Ú¾®ÎÓÍÚ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó
»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬¥é¥¤¥Ö
¡¡ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤ä·ëº§¼°¾ì¡¢¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢1973Ç¯¤ËJRÃæÌî±ØËÌ¸ý±ØÁ°¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤ä¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤µ¤ó¤Ê¤ÉÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö²»³Ú¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡×¤È»ÜÀß¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÌî±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¤¡¢Ï·µà²½¤·¤¿Æ±´Û¤Î²òÂÎ¤¬·èÄê¡£5·î¤«¤é¡Ö¤µ¤è¤Ê¤éÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶²»³Úº×¡×¤È¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤¬Ï¢Æü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30Æü¡¢Æ±´Û¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£50Ç¯Á°¡¢Æ±´Û¤ÎÅÅµ¤¹©»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤êÆ±´Û¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊÄ´Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤è¤¯¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤»ÜÀß¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¿ùÊÂ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Äá´¬Ùð¡Ê¤»¤Ä¡Ë¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È´Ñ¾Þ¤Ç60²ó¶á¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È´ÑµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢»ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¡£ÀÎ¤Î»Ñ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£1984Ç¯¤ËÆ±´Û¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±´Û¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¾ì½ê¡×¡£ÊÄ´Û¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃËÀ¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö¼¡¤Î»ÜÀß¤âÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§Åª¤Ê·úÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸å·Ñ»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç7000¿Í¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¥Û¡¼¥ë¤ä¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä½»Âð¤¬Æþ¤ë¹â¤µ250¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¿¥ï¡¼¤òÀ°È÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢2028Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£