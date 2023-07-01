¥±¥Ë¥¢¡¡¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß55¿Í»àË´¡¡¶áÇ¯¤ÇºÇ°¤Î¸òÄÌ»ö¸Î
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥±¥Ë¥¢¤ÇÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬Ê£¿ô¤Î¼ÖÎ¾¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â55¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥Ë¥¢À¾Éô¤Ç30Æü¡¢Í¢Á÷ÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÀÑ¤ó¤ÀÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬Æ»¤ò³°¤ì¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®·¿¥Ð¥¹¤ä¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿¼ÖÎ¾¤Î»Ä³¼¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ·â¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»à¼Ô¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â55¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¥±¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¶áÇ¯¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ°¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ¤È¤·¤ÆÄÉÅé¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£