¥È¥è¥¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼200Ëü±ß¡×»ÅÍÍ¥¢¥ê¡ª ¡Ö3Îó¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×ÉÕ¤¤Ç°Õ³°¤Ë¤â¡ÖÉ¬¼ûÉÊ¡×ÁõÈ÷!? ¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¿È¤Ï
¥¢¥ó¥À¡¼200Ëü±ß¤Îµ®½Å¤ÊÂ¸ºß
¡¡Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤äÅÅÆ°²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¼Ö¤Î²Á³Ê¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¿Í¿ô¾è¼Ö¤Ç¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤â¹¤¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢500Ëü±ß¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÁõÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¤â200Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë3Îó¥·¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ÏÁ´Ä¹¤äÁ´¹â¤òÍÞ¤¨¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤3Îó¥·¡¼¥È¤ÈÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¡ª ¼ÖÆâ¤á¤Á¤ã¹¤¤¡ª ¥ª¥·¥ã¥«¥ï¤Ê¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê36Ëç¡Ë
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2022Ç¯8·î¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3ÂåÌÜ¡£
¡¡ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢TNGA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤Îºþ¿·¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TVCM¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¸¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾®·¿¸¤¤¬½Ð±é¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥¨¥ó¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖX¡×¡¢Ãæµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖG¡×¡¢ÁõÈ÷½¼¼Â¤Î¡ÖZ¡×¤È3¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢X¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë7¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë199Ëü±ß¤È¡¢¶áÇ¯¹â²Á³Ê²½¤¬¤¹¤¹¤à¿··¿¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅª°Â²Á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Ð¥óÃ±ÂÎ¤Ç¤ß¤¿¾ì¹ç¡¢200Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¥È¥è¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Û¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê3Îó¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÁõÈ÷¤Ï¾¯¡¹´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µ¡Ç½ÁõÈ÷¤Ç¤ÏÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ï½õ¼êÀÊÂ¦¤Î¤ßÅÅÆ°¤¬É¸½à¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¸°·ê¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç²ó¤¹ÄÌ¾ï¤Î¥¡¼¥ì¥¹·¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤â¥ª¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥¨¥¢¥³¥ó¤òÁõÈ÷¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ä¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤òÁõÈ÷¤»¤º¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºà¤¬¤à¤½Ð¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤â¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ÊÎ¬¤ÊÁõÈ÷¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥µ¥¤¥É¡¦¥«¡¼¥Æ¥ó¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÁõÈ÷¤ÏÉ¸½à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥·¥¨¥ó¥¿¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î7¿Í¾è¤êX¥°¥ì¡¼¥É¤Ï242Ëü±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤âºÇ°Â¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ï¹ñ»º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¹â¤¤´Ä¶ÀÇ½¤ä¹â¤á¤é¤ì¤¿Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÇÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êª²Á¤ä³Æ¼ïÀÇ¶â¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÁõÈ÷¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ò»ý¤Ä¡ÖÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ÉÕ¤3Îó¥·¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£