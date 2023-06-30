ÂÀÅÄ¸÷¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¡×¤¿¤±¤·¤ÎÂåÌò¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤¿¤±¤·¤Ï»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤¬¡¢6·î30Æü¸ø³«¤Îµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ö·ÝÎò35Ç¯¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿°ìÈÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ·ÝÎò2Ç¯¤á¤Ç¡¢¡Ø¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤¬¡Ö¤¿¤±¤·¤Ï»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Ë¤¤¤¿ÀõÁð¥¥Ã¥É¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡£Ä°¤¤¤Æ¤¿¤é¤³¤Ã¤ÁÍè¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¿åÆ»¶¶Çî»Î¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡£¤¿¤±¤· ¡È¤µ¤ó¡É ¤À¤í¡×¤È¥Þ¥¸¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Çî»Î¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÀ¸ÊüÁ÷¤¬¡Ë¿¼Ìë3»þ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ2»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤Àâ¶µ¤µ¤ì¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¶¼Ç÷¾õ¤¬ÆÏ¤¯¤Ê¤É¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤Î2¿Í¤Ç³Æ¥Õ¥í¥¢¤ò²ó¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¹ÔµÓ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤ÎÏÃ¤Ë¡¢YouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ô¤³¤Îº¢¤Î¥é¥¸¥ª¤¤¤¿¤¹¤®¤ë¡Õ
¡ÔÇú¾Ð¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ÎÆ°²è¤ÀwÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤À¤±¤É²¿ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤¡ÂÀÅÄ¤µ¤ó¡Õ
¡Ô²þ¤á¤Æ»×¤¦¤±¤É·ÝÎò2Ç¯ÌÜ¤Ç¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡Õ
¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢ÁûÆ°¸å¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤È¥Ë¥¢¥ß¥¹¤·¤¿¤³¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥À¥ó¥«¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡Ê¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¡Ë¥¿¥«¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤¬¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ì¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È²óÁÛ¡£ÅÄÃæÍµÆó¤µ¤ó¤â¡Ø¤¢¤ì¤Ïµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÅì¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¢¤ì¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï·³ÃÄ¤È¤âÏÂ²ò¤·¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏËèÇ¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÆÌ©¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÂÀÅÄ¤Î¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤â¡¢²û¿¼¤¤¤¿¤±¤·¤Ï¾Ð¤Ã¤Æµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£