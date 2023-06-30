¥Ð¥¹¥ÈÂ¬ÄêÆ°²è±ê¾å¤Î¿Íµ¤YouTuber¤¬Æ°²èºï½ü¡ÄÀâÌÀ¤Ê¤·¡¦¼Õºá¤Ê¤·¤Î ¡ÈÐþËýÂÐ±þ¡É ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È·«¤êÊÖ¤·¤½¤¦¡×¤È¶ì¸À»¦Åþ
¥¸¥å¥¥ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é
¡¡¿Íµ¤YouTuber¡¦¥¸¥å¥¥ä¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬¡¢¤³¤³¿ôÆüÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î23Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÈà»á»ý¤Á¤Î½÷¤¿¤Á¤Ë¶»¿¨¤é¤»¤Æ¡©¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¥Þ¥¸¤Ç¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥È¤òÂ¬Äê¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬¡ÖÀË½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¡ÖA¡ÁH¤Î¥Ü¥¤¥ó¤òÁ´Éô¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¿Íµ¤YouTuber¡ÖÃæÄ®·»Äï¡×¤ÎÃæÄ®JP¤È¤È¤â¤Ë½ÂÃ«±ØÁ°¤ÇÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£½÷À¤¿¤Á¤Ë¶»¤Î¥«¥Ã¥×¿ô¤òÊ¹¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÉþ¤Î¾å¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥Ð¥¹¥È¤òÂ¬Äê¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2¿Í¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿½÷À¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¡£½÷À¤Ï¡¢Åö½éÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥å¥¥ä¤¬¡ÖÃË¤¬¼ÙËâ¤À¤Ê¡×¤ÈÃæÄ®JP¤ËÃËÀ¤ò½÷À¤«¤é°ú¤Î¥¤¹¤è¤¦Íê¤ß¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥«¥Ã¥×¿ô¤òÊ¹¤½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬¶±¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×¿ô¤òÅú¤¨¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥¥ä¤¬¡ÖÂ¬Äê¥¿¥¤¥àÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢½÷À¤Ï¡Ö·ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤òÅö¤Æ¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö°¼Á¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤ÈÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢30Æü¸½ºß¡¢Åö³ºÆ°²è¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åê¹Æ¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥¥ä¤µ¤ó¤«¤é¤Ï°ìÀÚÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Õºá¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤òÊó¤¸¤¿¡ØJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈãÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õ¤±»ß¤á¤äº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥å¥¥ä¤µ¤ó¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥À¥ó¥Þ¥ê¤ò´Ó¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¿°Õ¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÈÐþËý¤ÊÂÐ±þ¡É ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥¥ä¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ì¸À¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÍÆ°×¤Ë¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡Õ
¡Ô°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ°õ¾Ý¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£±ê¾å¤·¤¿¤«¤é¾Ã¤·¤È¤³¡£¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Õ
¡Ôºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ÎÍÍ¤Ë±ê¾å¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼áÌÀ¤Ê¤ê¼Õºá¤Ê¤ê¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÎÂÐ±þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½¤¤Êª¤Ë³¸¤ò¤¹¤ëÅª¤ÊÂÐ½è¤Ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ