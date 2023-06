トム・ハンクスの姪が大失態「私はもっとカメラに映るべき」と激怒！トムのリアクションは？

米ABCのリアリティ番組『Claim to Fame(原題)』シーズン2は、トム・ハンクスの姪の大失態で幕を開けた。参加者の中で最初に脱落したカーリー・リーヴスは、カメラに映る時間が短かったことで、激怒したことが報じられた。米Deadlineが報じている。

本作は有名人の親戚を持つ12人の出場者が一緒に家に移り住み、他の出場者がどの有名人と関係があるのかを推理しながら当てていくというコンペティション・リアリティ番組。

ヒントを得ながら推理する出場者たちは、エピソードの最後に、それぞれの出場者の有名人の親戚が誰なのかを当てる。推理が正しければ、当てられた出場者は脱落し、推理が間違っていれば、代わりにその推理をした本人が脱落する。最後に勝ち残った出場者は100,000ドルを獲得するという仕組みだ。

- I don’t know if y’all watch #ClaimToFame but Tom Hanks’ niece really showed her ass last night. pic.twitter.com/ydrBrgHel6

- Rob Milton (@therobmilton) June 27, 2023