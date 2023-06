YOSHIKIが、7月1日に生出演する音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』(日本テレビ系)にて、7月28日にX JAPANとして8年ぶりにリリースする最新シングル「Angel」を初披露することをSNSで明かした。YOSHIKIがテレビで歌唱するのは初めてという。

YOSHIKIは6月29日、自身のSNSに「説得されてしまった。。多分この日、俺、生まれて初めてTVで歌う。#XJAPAN の新曲 #エンジェル を。」と投稿。また、前日の6月28日、“今朝、俺、多分、重大なことを決めた。。自分にとっては。”“多分デビュー以来、一度も、そうしようとは、思わなかった。”と投稿している。このとき、テレビでの初歌唱という新たな挑戦に踏み切る覚悟を決めた模様。

なお、YOSHIKIは『THE MUSIC DAY 2023』において、「Angel」の歌唱のほか、10月より開催する世界ツアーのテーマ曲であり母にささげる新曲「Requiem(レクイエム)」をパフォーマンス。さらに、自身ががプロデューサーを務めるボーイズ・バンド・XYと共に「Crazy Love」を演奏する。

なお、YOSHIKIは8月に「EVENING/BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華な DINNER SHOW」を開催。さらに、10月には英米の3会場で世界ツアーを行う。「YOSHIKI CLASSICAL 10TH ANNIVERSARY ‐ World Tour with Orchestra 2023 ‘REQUIEM(レクイエム)’」と題されたそのツアーは、東京ガーデンシアター(東京)、ロイヤル・アルバート・ホール(ロンドン)、ドルビーシアター(ロサンゼルス)、カーネギーホール(ニューヨーク)で行われる。本ツアーの日本公演チケットは、7月1日より一般発売が開始される。

X JAPANの最新シングル「Angel」は7月28日発売。