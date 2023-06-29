『THE MUSIC DAY 2023』タイムテーブル公開！ ブルーノ・マーズ×櫻井翔の対談も
7月1日15時から生放送される音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』（日本テレビ系）より、タイムテーブルが公開された。また、総合司会の櫻井翔によるブルーノ・マーズの緊急来日インタビュー出演も決まった。
【写真】ブルーノ・マーズが緊急来日インタビュー出演！ 櫻井翔と対談
今年で10周年を迎える、日本テレビ系・夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY』。今年のテーマは「あなたを変えた音」。8時間の生放送で、総勢45組を超えるアーティストが熱気にあふれるパフォーマンスを届ける。総合司会は櫻井翔が務め、MCに羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ、ネクストゲート進行に市來玲奈アナが登場し生放送を盛り立てる。
タイムテーブルは以下の通り。
※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレー名を除く）
※放送時間は変更の可能性あり
【15時台】
■AARON
■NiziU
■乃木坂46
■星街すいせい
■由薫
「歌って踊るSing‐Alongメドレー」
■AKB48
■ジャニーズWEST
■BE：FIRST
「90年代ソング」
■久宝留理子
■T‐BOLAN
■平松愛理
【16時台】
■櫻坂46
■THE RAMPAGE
■NEWS
【17時台】
■IVE
■KAT‐TUN
■三代目J SOUL BROTHERS
■ジャニーズWEST
■BiTE A SHOCK
「アイドルソングメドレー」
■AKB48
■浅香唯
■菊池桃子
■櫻坂46
■西田ひかる
■日向坂46
■松本伊代
【18時台】
■＆TEAM
■King ＆ Prince
■マカロニえんぴつ
「あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー」
■AI
■バブルガム・ブラザーズ
■hitomi
■松平健
■Mrs. GREEN APPLE
「ジブリ企画」
■瀧本美織
「80年代ソング」
■海援隊
■ZIGGY
■渡辺美里
【19時台】
■XY feat.YOSHIKI
■Kis‐My‐Ft2
■TOMORROW X TOGETHER
■NewJeans
■日向坂46
■LE SSERAFIM
【20時台】
■IVE
■UVERworld
■Kep1er
■SixTONES
■Snow Man
■Sexy Zone
■なにわ男子
■Mrs. GREEN APPLE
「アニメソングメドレー part（1）」
■高橋洋子
■Da‐iCE
■松本梨香
【21時台】
■SEKAI NO OWARI
「アニメソングメドレー part（2）」
■Aimer
■Hey！ Say！ JUMP×Sexy Zone
「超豪華アーティストのスペシャルコラボ」
■奥田民生×はっとり（マカロニえんぴつ）
■LE SSERAFIM×本田真凜
■ヒロミ×Snow Man
「番組対抗！生ライブ企画」
■行列バンド
（井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん）
■ヒルナンデス！バンド
（南原清隆、関ジャニ∞・横山裕、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモ日テレアナウンサー）
「歌おう！私を変えた曲コーナー」
■葵わかな
■大橋和也（なにわ男子）
■藤原紀香×齊藤京子
■松下洸平
【22時台】
■Aimer
■関ジャニ∞
■Hey！ Say！ JUMP
■YOSHIKI
さらに、グラミー賞15回受賞アーティストのブルーノ・マーズに総合司会の櫻井翔がインタビュー。嵐へ楽曲提供もおこなったブルーノ・マーズだが、実は対面したのは今回が初めて。スーパースターのブルーノ・マーズの人生を変えた音とは…？ 櫻井翔との対談に期待が高まる。『THE MUSIC DAY 2023』は、日本テレビ系にて7月1日15時放送。