『THE MUSIC DAY』タイムテーブル発表 キンプリ6時台、TXT・ニュジ・ルセラ7時台、スノストなにわ8時台
櫻井翔が11年連続で総合司会を務め、日本テレビ系で7月1日に8時間にわたって生放送される夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』（後3：00〜10：54 千葉・幕張メッセ）のタイムテーブルが29日、発表された。
2013年7月の初回放送から10周年を迎える今年のテーマは「あなたを変えた音」。総勢45組を超すアーティストが8時間にわたって、人生を変えた曲を熱唱する。
タイムテーブルとあわせて、グラミー賞を15冠受賞している米人気歌手、ブルーノ・マーズが緊急来日しインタビュー出演することが発表された。総合司会の櫻井が、ブルーノの人生を変えた音を聞く。
タイムテーブルは以下のとおり。各時間帯の掲載順はアーティスト名の50音順（メドレー名を除く）で、出演順とは異なる。
■『THE MUSIC DAY 2023』タイムテーブル
▼午後3時台
AARON
NiziU
乃木坂46
星街すいせい
由薫
♪歌って踊るSing-Alongメドレー
AKB48
ジャニーズWEST
BE:FIRST
♪90年代ソング
久宝留理子
T-BOLAN
平松愛理
▼午後4時台
櫻坂46
THE RAMPAGE
NEWS
▼午後5時台
IVE
KAT-TUN
三代目 J SOUL BROTHERS
ジャニーズWEST
BiTE A SHOCK
♪アイドルソングメドレー
AKB48
浅香唯
菊池桃子
櫻坂46
西田ひかる
日向坂46
松本伊代
▼午後6時台
＆TEAM
King & Prince
マカロニえんぴつ
♪あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー
AI
バブルガム・ブラザーズ
hitomi
松平健
Mrs. GREEN APPLE
♪ジブリ企画
瀧本美織
♪80年代ソング
海援隊
ZIGGY
渡辺美里
▼午後7時台
XY feat.YOSHIKI
Kis-My-Ft2
TOMORROW X TOGETHER
NewJeans
日向坂46
LE SSERAFIM
▼午後8時台
IVE
UVERworld
Kep1er
SixTONES
Snow Man
Sexy Zone
なにわ男子
Mrs. GREEN APPLE
♪アニメソングメドレー part1
高橋洋子
Da-iCE
松本梨香
▼午後9時台
SEKAI NO OWARI
♪アニメソングメドレー part2
Aimer
Hey! Say! JUMP×Sexy Zone
♪超豪華アーティストのスペシャルコラボ
奥田民生×はっとり（マカロニえんぴつ）
LE SSERAFIM × 本田真凜
ヒロミ×Snow Man
♪番組対抗！生ライブ企画
・行列バンド
井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん
・ヒルナンデス！バンド
南原清隆、横山裕（関ジャニ∞）、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモ（日テレアナウンサー）
♪歌おう！私を変えた曲コーナー
葵わかな
大橋和也（なにわ男子）
藤原紀香×齊藤京子
松下洸平
Aimer
関ジャニ∞
Hey! Say! JUMP
YOSHIKI