°æ¾å¾°Ìï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ëà°Æ¸á¥Í¥ê¤¬Ì¾¾è¤ê¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤ÈÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£°¡áÂç¶¶¡Ë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¡¢¤¢¤Îà°Æ¸á¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£°æ¾å¤Ï£··î£²£µÆü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥á¥¥·¥³»æ¡Ö£Ò£Å£Ã£Ï£Ò£Ä¡×¤Ï¡Ö¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°æ¾å¾°Ìï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥á¥¥·¥³¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï°æ¾å¤È¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾ÄÃæ¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Í¥ê¤Ï¡¢£··î£¸Æü¤ËÊì¹ñ¥á¥¥·¥³¤Ç¥Õ¥í¡¼¥¤¥é¥ó¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¡££²·î¤Ë¤Ï£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¥¢¥¶¥È¡¦¥Û¥Ð¥Ë¥·¥ã¥ó¡Ê¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡Ë¤Ë£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë£×£Â£Ã²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Í¥ê¤Ïº£Ç¯£²ÀïÌÜ¤Î¥µ¥ë¥À¡¼¥ëÀï¤Þ¤Ç¤¢¤È£²½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Æ¥¹¥È¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë£²£°£²£³Ç¯Ëö¤ËÆüËÜ¤Ç°æ¾å¾°Ìï¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Í¥ê¤¬¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¡Ê°æ¾å¤È¥×¥í¥â¡¼¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡Ë¥Ü¥Ö¡¦¥¢¥é¥à¡Ê¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¼Ò£Ã£Å£Ï¡Ë¤È¤ÏÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÊÇ¯Ëö¤Î°æ¾åÀï¤Ï¡Ë¥¤¥¨¥¹¤À¡×¡Ö¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢Èà¤Ï¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¤Æ£±£²£¶¥Ý¥ó¥É¡Ê¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ë¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¡£¤â¤·°æ¾å¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢»ä¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÇÀµ¼°¤ÊÄ©Àï¼Ô¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤ÈÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£×£Â£Á¡õ£É£Â£ÆÆ±µé²¦¼Ô¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬°æ¾å¤È¤ÎÄº¾åÂÐ·è¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë¥È¥óÀï¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ´ÑÀï¤¹¤ëÍ½Äê¡£°æ¾å¼«¿È¤â¡ÖÅöÁ³¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾åÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Í¥ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¤¬¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£