コメダ珈琲店から、2023年7月4日(火)より、季節限定のシロノワール「ミルクノワール」が登場!

ソフトクリームと練乳のミルキーな味わいを楽しめるスイーツです。

また、同日より季節限定のクロネージュ「ミルクロネージュ」も販売されます。

コメダ珈琲店「ミルクノワール」「ミルクロネージュ」

販売期間:2023年7月4日(火)〜9月上旬(予定) ※終売時期は店舗により異なります

販売店舗:全国のコメダ珈琲店 ※販売は一部店舗を除きます

全国に店舗を展開する、フルサービス型の喫茶店「コメダ珈琲店」

落ち着きのある店内でこだわりのコーヒーや、スイーツ、フードメニューなどをいただけます。

そんな「コメダ珈琲店」にて、季節限定のスイーツ「ミルクノワール」と「ミルクロネージュ」が登場!

定番人気のスイーツ「シロノワール」と「クロネージュ」に、コク深くてミルキーな練乳と粉砂糖をかけたスイーツです。

ふんわり甘く、とろけるミルキーな甘さの季節限定スイーツを紹介していきます☆

ミルクノワール

価格:780円〜840円(税込)/ミニサイズ:580円〜640円(税込)

ほかほかのデニッシュパンにソフトクリーム、練乳と雪のような粉砂糖をかけた「ミルクノワール」

真っ白な見た目に、トッピングしたチェリーが彩りを添えています。

ソフトクリームのスッキリした甘さと練乳のコクが織りなすミルキーな味わいが魅力。

シェアして楽しめる通常サイズと、デザートにぴったりのミニサイズの2種類が展開されます。

ミルクロネージュ

価格:680円〜740円(税込)

ココアバウムクーヘンに粉砂糖、ソフトクリーム、さらに上から練乳をたっぷりとかけて仕上げた「ミルクロネージュ」

スッキリとした甘さのソフトクリームとコク深いミルキーな練乳が相性抜群!

ソフトクリーム、練乳、ココアバウムクーヘンの3つの異なる甘さが絶妙なハーモニーを奏でる一品です。

スッキリした甘さのソフトクリームと、コクのあるミルキーな練乳のハーモニーを楽しめるスイーツ。

2023年7月4日(火)より全国のコメダ珈琲店にて発売される、「ミルクノワール」「ミルクロネージュ」の紹介でした☆

※価格は店舗により異なります

※画像はイメージです

