´ØÅì¤Ç·ã¤·¤¤±«¡¡Îµ´¬Ãí°Õ¾ðÊóÈ¯É½¡¡º£Ìë¤Þ¤Ç·ÙÊóµéÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡ÅÔ¿´¤âÆÍÁ³¤ÎÍë±«Ãí°Õ
¤¤ç¤¦28Æü¡¢´ØÅì¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¡£º£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤äÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢Æ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ß¤êÊý¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¡£ÅÔÆâ¤âÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂç±«¤ËÃí°Õ¡£
±«±ÀÈ¯Ã£Ãæ¡¡¤¤ç¤¦28ÆüÍ¼Êý¡ÁÌë¡¡´ØÅì¤ÇÈ¯Íë³ÎÎ¨¤¬¹â¤á
¤¤ç¤¦28Æü¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÃæ¡¢¾å¶õ¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦28Æü¤Ï¡¢Íë¤¬È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¡ÖÈ¯Íë³ÎÎ¨¡×¤¬¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¸á¸å3»þ°Ê¹ß¤Ï´ØÅì¤ÇÆÃ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÆâÎ¦Éô¤Ç¹¤¯È¯Íë³ÎÎ¨¤¬80%°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤â¹¤¯60%°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¸©¤äÆÊÌÚ¸©¤Ê¤É¡¢±«±À¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£Ãæ¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¸©²¼¿ÎÅÄÄ®¤Ç¤Ï¸á¸å2»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë42.0¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å2»þ45Ê¬¸½ºß¡¢·²ÇÏ¸©¤Ë¤ÏÎµ´¬Ãí°Õ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÍÍ»Ò¤ËÃí°Õ¤·¡¢Íë¤äµÞ¤ÊÉ÷¤ÎÊÑ²½¤Ê¤ÉÀÑÍð±À¤¬¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´è¾æ¤Ê·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦28ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡´ØÅì¤Ç¶ÉÃÏÅª¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡×¤Î½ê¤â
´ØÅì¤Ï¡¢¤¤ç¤¦28ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½ê¡¹¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê¤Î¡ÖÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡×¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ºë¶Ì¸©ÆîÉô¤Ç¤Ï¡Ö·ÙÊóµéÂç±«¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤ÉÆîÉô¤Ç¤âº£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥¶¤Ã¤È¶¯¤Þ¤ë±«¤äÍë¡¢ÆÍÉ÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂç±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ê¡¢µÞ¤ËÅ·µ¤¤¬¹Ó¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ë¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¡¢Íë¤ÎÌÄ¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤Ê¤É¡¢Íë±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÃû¤·¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤Ë°ÜÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹29Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÅ·µ¤¤Ï²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼Êýº¢¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤Ë¥¶¤Ã¤È±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Â³¤¡¢Å·µ¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¹Ãæ¤Ç¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é
¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÈòÆñ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼³¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤Î1³¬°Ê¾å¤Î¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤â¡¢Àî¤¬Áý¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢¿»¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤òÊâ¤¯»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£¿å¤ÎÎ®¤ì¤ËÂ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¸µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¦¹Â¤ä¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢¿å¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÀ¤Ê¤É¤ÇÂ¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡££¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤½ê¤òÄÌ¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Äã¤¤½ê¤òÄÌ¤ëÆ»Ï©¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£