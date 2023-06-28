今夜17時30分から『テレ東音楽祭2023夏』タイムテーブル 篠原涼子、酒井法子が往年の名曲を熱唱！
国分太一が総合MCを務める『テレ東音楽祭2023夏〜思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発〜』が、今夜17時30分から生放送される。このたび、タイムテーブルが公開となった。
【写真】米米CLUB、酒井法子、坂道グループ、LIL LEAGUEら、出演アーティスト
今回は『テレ東音楽祭2023夏〜思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発〜』と題し、今話題の楽曲から往年の名曲まで5時間の生放送でたっぷり届ける。今回も総合MCは国分太一に決定。さらにTravis Japanが、2代目の「テレ東音楽祭 応援隊長」に就任している。
タイムテーブルは以下の通り。
※歌唱時間は目安
※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり
【17時30分〜】
■DA PUMP
■HiHi Jets／ジャニーズJr.
■OCHA NORMA
■SUPER BEAVER
■LIL LEAGUE
■櫻坂46
■INI
■Rabbit Cat
【18時台】
■imase
■FANTASTICS
■DA-iCE
■平井大
■日向坂46
■TravisJapan
■THE RAMPAGE
■緑黄色社会
■ジャニーズWEST
■DEAN FUJIOKA
■BE：FIRST
■asami
■AKB48
■モーニング娘。’23
【19時台】
■米米CLUB
■湘南乃風
■乃木坂46
■Sexy Zone
【20時台】
■篠原涼子
■内海光司
■佐藤アツヒロ
■ano
■松本英子
■Kis-My-Ft2
■斉藤由貴
【21時台】
■LUNA SEA
■スキマスイッチ
■新しい学校のリーダーズ
■NEWS
■NiziU
■関ジャニ∞
【22時台】■酒井法子
■.ENDRECHERI.
■20th Century