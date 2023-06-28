国分太一が総合MCを務める『テレ東音楽祭2023夏〜思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発〜』が、今夜17時30分から生放送される。このたび、タイムテーブルが公開となった。

【写真】米米CLUB、酒井法子、坂道グループ、LIL LEAGUEら、出演アーティスト

今回は『テレ東音楽祭2023夏〜思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発〜』と題し、今話題の楽曲から往年の名曲まで5時間の生放送でたっぷり届ける。今回も総合MCは国分太一に決定。さらにTravis Japanが、2代目の「テレ東音楽祭 応援隊長」に就任している。

タイムテーブルは以下の通り。

※歌唱時間は目安

※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり

【17時30分〜】

■DA PUMP

■HiHi Jets／ジャニーズJr.

■OCHA NORMA

■SUPER BEAVER

■LIL LEAGUE

■櫻坂46

■INI

■Rabbit Cat

【18時台】

■imase

■FANTASTICS

■DA-iCE

■平井大

■日向坂46

■TravisJapan

■THE RAMPAGE

■緑黄色社会

■ジャニーズWEST

■DEAN FUJIOKA

■BE：FIRST

■asami

■AKB48

■モーニング娘。’23

【19時台】

■米米CLUB

■湘南乃風

■乃木坂46

■Sexy Zone

【20時台】

■篠原涼子

■内海光司

■佐藤アツヒロ

■ano

■松本英子

■Kis-My-Ft2

■斉藤由貴

【21時台】

■LUNA SEA

■スキマスイッチ

■新しい学校のリーダーズ

■NEWS

■NiziU

■関ジャニ∞

【22時台】

■酒井法子■.ENDRECHERI.■20th Century