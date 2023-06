制作70周年を記念して8月25日より劇場上映が決定している、オードリー・ヘプバーン主演の名作映画『ローマの休日』4Kレストア版の新ポスターが解禁となった。

【画像】オードリー・ヘプバーン、晩年の姿

オードリー・ヘプバーンの出世作としてしられる永遠の名作、ラブロマンスの金字塔とされる本作は、美しいイタリア・ローマの街を背景に、自由のない生活に嫌気が差し、公務を抜け出した王女アン(オードリー・ヘプバーン)と、偶然彼女を手助けした新聞記者ジョー・ブラドリー(グレゴリー・ペック)が繰り広げる、ロマンティックで切ない物語。

ポスターは、アン王女と新聞記者ジョーがベスパに二人乗りする名シーンを切り取ったピンク色のポップなバージョンと、ティアラを被ったアン王女の写真を使用したクラッシックなバージョンの2種類。今後、全国の劇場等でも順次目にすることができる。

