³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Èþ½÷¤Ï²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¤ÎÆ£ºéÆä¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë°ìÈÌ¿Í¤È¤·¤ÆÅú¤¨¤ëÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¼Ô¤«¤é¡Ö¥ì¤Ù¥Á¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÃ«¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£ºéÆä¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÃé¸¤¥Ï¥Á¸ø¤ÎÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤Î8¤Ä¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇµðÂç¤Ê½©ÅÄ¸¤¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤¿½÷À¡×¤È¤·¤ÆÆ£ºé¤µ¤ó¤Ï¶öÁ³¤Ë³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Î©ÂÎÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±Æü¡¢Æ£ºé¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡Ö³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ï¤¿¤·Î®¤ì¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¾Ð¡×¤È¼«¿È¤¬±Ç¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ÏÍâÆü»þÅÀ¤ÇÌó4Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÌµ²Ã¹©¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÀ¼¤â¤ª´é¤â¥ì¥Ù¥Á¤Ç¤¹¤Í¡¥¡¥¡¥¡×¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Ø¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¾Ð¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë½Ð¤ë¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ë´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£ºé¤µ¤ó¤ÏÍâÆü¡Ö¿·¤¿¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤¿¤À¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¡£¡£¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ø¤Î¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°úÍÑ¡§¡ÖÆ£ºéÆä¡×¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¡÷@fujisakinagi¡Ë