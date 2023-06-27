¸µÇµÌÚºä46¡¦ã·Æ£ÈôÄ»¡¢ÀÖ¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ç¾Æ¤Ä»¤È¥Ó¡¼¥ëËþµÊ¡ÖºÇ¹â¤ä¤¬¤Ê¡Á¡×
¡¡Àè·î¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿ã·Æ£ÈôÄ»¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾Æ¤Ä»¤È¥Ó¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¹â¤ä¤¬¤Ê¡Á¡×ã·Æ£ÈôÄ»¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¾Æ¤Ä»¤È¥Ó¡¼¥ë
¡¡º£·î5Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Î¡¼¤ó¤Ó¤ê¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#Ä®Ãæ²Ú°û¤ß¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿ñ»Ò¤È¥³¥Ã¥×¤ËÃí¤¬¤ì¤¿ÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿ã·Æ£¡£
¡¡¤¤ç¤¦27Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ç¤¦¤Á¤óºÇ¹â¤ä¤¬¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#Ä®¾ÆÄ»°û¤ß¡×¤È¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¾Æ¤Ä»¤ÈÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤Îñ»Ò¤È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¾Æ¤Ä»¤È¥Ó¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Æ¤Ä»¤È¼ò¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¬¤Ê¡Á¡×¡ÖÈôÄ»¤Á¤ã¤ó¤¬¥ª¥Ã¥µ¥ó²½¤·¤Æ¤ë¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡Öã·Æ£ÈôÄ»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@asuka.3110.official¡Ë