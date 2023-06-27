MLB¸ø¼°¤â¡Ö³õ¥¥ó¥°¡×¤ÈÌ¿Ì¾ ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÆÃÂç26¹æÃÆ¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¦ÂÇÅÀ¥á¥¸¥ã¡¼Æó´§ ³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö»Ë¾åºÇ¤âºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤«¤â¡×¤Ê¤É»¿Æ±¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹2-1¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê6·î26Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨Âè26¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°¤ÏÈôµ÷Î¥135.9¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÂÇ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ò¡Ö³õ¥¥ó¥°¡×¤ÈÉ½¸½¡£³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤³¤Î¡ÈÌ¿Ì¾¡É¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÃÂç26¹æÃÆ¢ª¡È³õ¥¥ó¥°¡É¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡ÂçÃ«¤Ï4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Èôµ÷Î¥446¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó135.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂç26¹æÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤ó¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó181.9¥¥í¡Ë¤Ï¤³¤Î»î¹ç¥È¥Ã¥×¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤ËMLB¸ø¼°Twitter¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¡£ÂçÃ«¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿³õ¤òÈï¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖShohei Ohtani. The Kabuto king.¡×¤È¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤È³õ¤ò¤«¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¥ó¥°¡£Èà¤ÏÌîµå»Ë¾åºÇ¤âºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤ÏMVP¤È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎÆ±»þ¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´üÂÔ¤ò¤â¤¿¤é¤»Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¸ø¼°Twitter¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ø¥¤¤¬ ¡È²¿µ¤¤Ê¤¯¡É ·î¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¤òÂÇ¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£ÃÏ¸µ»æ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÈÖµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤â¼«¿È¤ÎTwitter¤Ç¡Ö2021Ç¯¤Ë¡ÊÆ±¤¸¤¯¡Ë¥·¡¼¥¹¤«¤éÊü¤Ã¤¿¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²áµî¤ËÂçÃ«¤¬Êü¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥óÆ°²è¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç½é¤á¤ÆÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢1²óÉ½¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ101¥Þ¥¤¥ë¤ÎÅêµå¤ò¤·¡¢Ä¾¸å¤Î1²óÎ¢¤ËÆÃÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤éÂçÃ«¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë