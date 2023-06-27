¡Ö¥í¥·¥¢¤ä¥Ù¥é¥ëー¥·¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×ÆüËÜ¤Ç¹ç½ÉÃæ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¥Áー¥à¤¬¸ì¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê»×¤¤¡¡¡ÚÂçÀÐË®É§¼èºà¡Û
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¥Áー¥à¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¤Î»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥í¥·¥¢¤ä¥Ù¥é¥ëー¥·¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×ÆüËÜ¤Ç¹ç½ÉÃæ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¥Áー¥à¤¬¸ì¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê»×¤¤¡¡¡ÚÂçÀÐË®É§¼èºà¡Û
Ìó1Ç¯4¤«·î¤ÈÄ¹°ú¤¯¡ÖÀïÁè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¤Î¡Ö¤¦¤¤¤í¤¦¡×¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿ÂçÀÐ¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡£
³§¤µ¤ó¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì°ì°Â¿´¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê12¿Í¤Ç¤¹¡£
6·î20Æü¤«¤é°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¤Î»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Î¾·¤¤Ç¡¢¹çÆ±¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯4¤«·î¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÀï»þ²¼¤Ë¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ä¡£
ÂåÉ½¥Áー¥à¤Ï2022Ç¯3·î¤«¤éÎý½¬¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ò²ó¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬9¤«¹ñÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ê³Ø´ÛÂç³Ø¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô ±ÉÏÂ¿Í´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦½é¤á¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥Áー¥à¼çÆ³¤ÇÎý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤»É·ã¤Ç¤¹¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¥Áー¥à¤Ï2022Ç¯12·î¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¡£
¤³¤Î»þ¡¢ÆüËÜ¤ÏÍ½Áª¥êー¥°¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊó¹ð¡§ÂçÀÐË®É§¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¹ÖµÁ¼¼¤Ç¤¹¡£À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢º£¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤òÁ°¤ËÀï»þÃæ¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï26Æü¡¢1Ç¯À¸¤Î¼ø¶È¤ÇÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë ¥¤¥êー¥Ê¡¦¥³¥ê¥¢¥Ç¥ó¥³Áª¼ê¡Ë
¡Ö»ä¤Î½»¤à³¹¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¸¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2½µ´Ö¤â¤Î´Ö¡¢ÃÏ²¼¼¼¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
2022Ç¯10·î¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥êー¥ÊÁª¼ê¡£
¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Á°¡Ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡£
¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô°÷¤Î³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¶²ÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡Ö¡ÊQ¡§¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤éÎý½¬¤È¤«¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¤ä¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¡¢³Æ¹ñ¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¶»Ãæ¤ò»Ç¤¦¤È¡Ä¡£
¡Ê¥æ¥ê¥¢¡¦¥È¥«¥ÁÁª¼ê¡Ë
¡Ö»ä¤Î9ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¡ØËÍ¤Ï½Æ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡Ê¥¤¥êー¥Ê¡¦¥³¥ê¥¢¥Ç¥ó¥³Áª¼ê¡Ë
¡Öº£¤ÏÆüËÜ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ÏËèÆüÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ÀïÁè¤Î¤³¤È¤òÊÒ»þ¤âËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
º£¡¢ÂåÉ½¥Áー¥à¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤È¤·9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£
¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»ÒÂåÉ½ ¥ô¥©¥í¥Ç¥ß¥ë¡¦¥¤¥¨¥ô¥©¥Î¥Õ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¡Ê£Ñ¡§¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ëー¥·¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡©¡Ë½©¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥Ù¥é¥ëー¥·¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¡×
¡Ê¥æ¥ê¥¢¡¦¥È¥«¥ÁÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥éー¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤º°®¼ê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°®¼ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤¹ÀïÁè¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Ð¥Ñ¥ê¤â±ó¤Î¤¯¤³¤È¤Ë¡£
Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ôー¥¯¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥ª¥¯¥µ¥Ê¡¦¥ê¥ô¥¡¥ÁÁª¼ê¡Ë
¡Ö¡Ê£Ñ¡§¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬É½¾´Âæ¤Ë¤Î¤Ü¤ë°ÕÌ£¤Ï?¡Ë»ä¤¿¤Á¤¬É½¾´Âæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÄ¹ñ¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¶ìÆñ¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Ç¤Î¹çÆ±¹ç½É¤Ï7·î1Æü¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥êー¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Þ¤¹¡£