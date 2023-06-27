¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç140Ëü¿Í¤¬Âç³åºÓ¡ª¡¡¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ô¥Ã¥·¥å´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥À¥ó¥µ¡¼ ¥¤¥ó Paris¡Ù¸ø³«·èÄê
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ü¡¼¤¬±Ç²è½é¼ç±é¤ò¾þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç 140Ëü¿Í¤«¤é³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ô¥Ã¥·¥å´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØEN CORPS¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¤ò¡Ø¥À¥ó¥µ¡¼ ¥¤¥ó Paris¡Ù¤È¤·¤Æ9·î15Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Í½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ÆÆÄ¤¬20Ç¯Íè¤Î¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½ ¡Ø¥À¥ó¥µ¡¼ ¥¤¥ó Paris¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎºÇ¹â°Ì¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤Î¼Â¸½¤òÁ°¤ËÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¼ã¤½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ù¤ä¡Ø¥Ñ¥ê¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¾ï¤ËÀø¤àÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤äÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤Î°¦¤ª¤·¤¤»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ô¥Ã¥·¥å¡£»×½Õ´ü¤Îº¢¤«¤é°ì´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤¿¥¯¥é¥Ô¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï2010Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨¤Î¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥ì¥ê¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ê¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó µ±¤±¤ë°ì½Ö¤Ë¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤¬¥³¥í¥Ê¤Î°Ç¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿»þ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¾ì¤ò¼º¤¯¤·¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤òÊÔ½¸¤·¡¢¡ØDire merci(¥á¥ë¥·¡¼¤È¸À¤¦¤³¤È)¡Ù¤È¤¤¤¦4Ê¬´Ö¤Î±Ç²è¤òÀ½ºî¡£¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬µ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¿¤Á¤Þ¤ÁÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜºî¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¥À¥ó¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦20Ç¯Íè¤Î¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¨¥ê¡¼¥º¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨¤Î¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¼¥º¡Ê¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¤Ë¼¡¤°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ü¡¼¡£¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë°ìÀÚ¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È·è°Õ¤·¤¿¥¯¥é¥Ô¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿°ïºà¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âæ»ìÌµ¤·¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë15Ê¬´Ö¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¡¼¥ó¡£ÉñÂæÎ¢¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÀøÆþ¤·¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¿À·Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤òÂª¤¨¤ë¡£¥Ð¥ë¥Ü¡¼¤¬ÍÙ¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥é¡¦¥Ð¥ä¥Ç¡¼¥ë¡×¡£ÉñÉ±¡Ê¥Ð¥ä¥Ç¡¼¥ë¡Ë¥Ë¥¥ä¤¬Îø¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤À¡£¥Ð¥ë¥Ü¡¼¤ÏÎø¿Í¤ÎÉÔ¼Â¤òÌÜ·â¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥º¤Î¾×·â¤È°¥¤·¤ß¤ò¥Ë¥¥ä¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¶»¤ËÇ÷¤ë¸«»ö¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎÂèÆó¾Ï¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥¨¥ê¡¼¥º¤Î¿´¾ð¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦ÌÄ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ë±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¡¼¥º¤¬½Ð²ñ¤¦¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¼çºË¼ÔÌò¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼³¦¤Î´ñºÍ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥Û¥Õ¥§¥Ã¥·¥å¡¦¥·¥§¥¯¥¿¡¼¤¬ËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¡£Èà¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Þ¥¶¡¼ ¥¶¡¦¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥È¡×¤ò¿¶¤êÉÕ¤±¤ë²áÄø¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¡¢¥À¥ó¥µ¡¼°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÆùÂÎ¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³¡¢º²¤ËÌ²¤ë´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥È¥Ë¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¿¶ÉÕ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿¶ÉÕ²È¤ÎÁÏºî¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡´°À®¤·¤¿ÉñÂæ¤Ï¥é¥¹¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÂèÆó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ËÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÃí¤°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ê¡¼¥º¤¬¼æ¤«¤ì¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥á¥Ç¥£¡¦¥Ð¥¤¬½Ð±é¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¤È¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¥¨¥ê¡¼¥º¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø12¤«·î¤ÎÌ¤Íè¿Þ¡Ù¤Î¥É¥¥¥Ë¡¦¥Ý¥À¥ê¥Ç¥¹¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¸À¤ò¥¨¥ê¡¼¥º¤ËÂ£¤ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Î¥ß¥å¥ê¥¨¥ë¡¦¥í¥Ð¥ó¡£´ÖÈ´¤±¤Ê¤È¤³¤í¤¬°¦¤é¤·¤¤¥¨¥ê¡¼¥º¤ÎÍý³ØÎÅË¡»Î¤Ë¤Ï¡Ø¥Ñ¥ê¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥·¥ô¥£¥ë¡£ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¸ÄÀÇÉ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ç¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¤ò¤á¤¶¤¹¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ê¡¼¥º¤¬¡¢Ì´¤Î¼Â¸½¤òÌÜÁ°¤ËÎø¿Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤«¤é¿´Íð¤ì¡¢ËÜÈÖÃæ¤ËÂ¼ó¤òÉé½ý¤¹¤ë»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£°å»Õ¤«¤éÍÙ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤òÈ¾¤ÐÄü¤á¡¢¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥¨¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È·¸¤Î»Å»ö¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ö¥ë¥¿¡¼¥Ë¥å¤Ç¡¢º£¤ò»þ¤á¤¯ÃíÌÜ¤Î¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ì¥¨¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë²áÄø¤òÌÜ·â¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÞÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÍÙ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¡£ÉÔ´°Á´¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ö·¯¤ÎÂÎ¤ÏÀ¸¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë´î¤Ó¤È¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ö»ä¤Ïº£Æü¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡¢¥¨¥ê¡¼¥º¤¬¾Ð´é¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ñ¥ê¤Î³¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¨¥ê¡¼¥º¤¬¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Èà½÷¤Î²£¤Ë¤Ï¡Ö²õ¤ì¤«¤±¤¿Ì´¤ÎÀè¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Ïµ±¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø¥À¥ó¥µ¡¼ ¥¤¥ó Paris¡Ù¤Ï¡¢9·î15Æü¤è¤ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¢Bunkamura¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«µÜ²¼¡¢¥·¥Í¡¦¥ê¡¼¥Ö¥ëÃÓÂÞ¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£