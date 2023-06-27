18¶Ø¥Ï¥¤¥¸¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡ª¡Ø¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Ï¥¤¥¸¡Ù´ÆÆÄ¡¢½éÍèÆü·èÄê
¡¡¿Íµ¤»ùÆ¸Ê¸³Ø¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡×¡ÊÃø¡§¥è¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥·¥å¥Ô¥ê¡Ë¤òBµé¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Ï¥¤¥¸¡Ù¡ÊR18¡Ü»ØÄê¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¥Þ¥ó¡õ¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥¯¥í¥×¥Õ¥·¥å¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¥³¥ó¥Ó¤Î½éÍèÆü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Ï¥¤¥¸¡Ù¤Ï¡¢Îø¿Í¥Ú¡¼¥¿¡¼¤ä¥¢¥ë¥à¤ª¤ó¤¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¸¤¬Éü½²¤Îµ´¤È²½¤·¡¢ÆÈºÛÀ¯¼£¤Ç¥¹¥¤¥¹¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤é°ÅÞ¤ò¡¢¼¡¡¹¤È·ìº×¤ê¤Ë¤¢¤²¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£±Ç²è¤Î»ñ¶â¡ÊÌó2²¯9,000Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦19¤«¹ñ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó538¿Í¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤È¥¯¥í¥×¥Õ¥·¥å¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÜºê½Ù¡õ¹âÈª·®¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡×¤ò´Ñ¤Æ°é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢±Ç²è¸ø³«Æü¤Ç¤¢¤ë7·î14Æü¤Ï¡¢µÜºê´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤â½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Æó¿Í¤Ï¡¢¸ø³«Á°Ìë¤Î13Æü¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¡Ê¥Ï¥¤¥¸Ìò¡Ë¤Èµ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¡Ê¥¯¥é¥éÌò¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ëÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÇÄê³µÇ°¤ò°ìÅÙ¾Ã¤·µî¤Ã¤ÆÀ§Èó¥¢¥¿¥Þ¶õ¤Ã¤Ý¤Î¾õÂÖ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¡ÈÀµ²ò¡É¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÅú¤¨¡É¤¬É¬¤º¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Ï¥¤¥¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë
¡Ø¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Ï¥¤¥¸¡Ù¤Ï7·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¡¢¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¡¢ÃÓÂÞ¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«