¡ÖÆ°¤«¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤Î¤Ç2È¯ÌÜ·â¤Ã¤¿¡×Î¦¼«3¿Í»à½ýÈ¯Ë¤ 2È¯ÌÜ¤ÏÇØÃæ¤«¤é¶»¤Ë´ÓÄÌ
2È¯ÌÜ¤Î½ÆÃÆ¤¬¡¢ÇØÃæ¤«¤é¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò´ÓÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
6·î14Æü¡¢´ôÉì»Ô¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâÆüÌî´ðËÜ¼Í·â¾ì¤Ç¡¢18ºÐ¤ÎÂâ°÷¤ÎÃË¤¬¼«Æ°¾®½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢µÆ¾¾°Â¿Æ1Áâ(52)¤é3¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¡£
µÆ¾¾1Áâ¤Ï½ÆÃÆ2È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2È¯ÌÜ¤Ï¡¢ÇØÃæ¤«¤é¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò´ÓÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ââ°÷¤ÎÃË¤Ï¡¢µÆ¾¾1Áâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÆÌô·¸¤Î¿Í¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÂÎ³Ê¤¬Âç¤¤¯¡¢Æ°¤«¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤Î¤ÇÇ°¤Î¤¿¤á2È¯ÌÜ¤ò·â¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ï¤ÎÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼«±ÒÂâ¤Î·ÙÌ³Ââ¤È´ôÉì¸©·Ù¤Ï¡¢ÃË¤¬¼ÂÃÆ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¼¹Ãå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£