²Æ¥É¥é¥Þ´üÂÔÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½
¡¡±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢2023Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ´üÂÔÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¥¡¼¶ÉµÚ¤ÓNHK¤Ç2023Ç¯6·î1Æü¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Filmarks¤ÎClip!¿ô¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬´Ñ¤¿¤¤¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¿ô¡Ë¤ò½¸·×¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃ±È¯¥É¥é¥Þ¡¢½¸·×»þÅÀ¤ÇÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï½ü¤¯¡¢Clip!¤Ï1ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤1¥á¥ó¥Ð¡¼1·ï¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¡¡1°Ì¤Ï¡¢ºæ²í¿Í¼ç±é¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡ÖVIVANT¡Ê¥ô¥£¥ô¥¡¥ó¡Ë¡×¡Ê7·î16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¡£¶¦±é¤Ë°¤Éô´²¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¾¾ºäÅíÍû¡¢Ìò½ê¹»Ê¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÌòÊÁ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥±¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ºæ¼ç±é¤Î¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Î¤Û¤«°¤Éô¼ç±é¤Î¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ìò½ê¼ç±é¤Î¡ÖÎ¦²¦¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ê¡ß·¹îÍº¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡¢¿¹¼·ºÚ¤È´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¡Ö¿¿²Æ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡Ê7·î10Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µ¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¡£¿¿²Æ¤Î³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³¤ÊÕ¤Ç°é¤Ã¤¿½÷»Ò¤¿¤Á¤È°ìÎ®Âç³ØÂ´¤ÎÃË»Ò¤¿¤Á¤Î¡¢8¿Í¤ÎÎø°¦·²Áü·à¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£¶¦±é¤Ë¿ÀÈøÉö¼î¡¢µÈÀî°¦¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢ÇòßÀ°¡Íò¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢¿å¾å¹±»Ê¤é¡£¡ÖÂè34²ó¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ¤Î»ÔÅì¤µ¤ä¤«¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÎ¼¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¾¾²¬çýÍ¥¼ç±é¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ¡¡1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê7·î15Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¡£¾¾²¬±é¤¸¤ë¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¡ÖÃ´Ç¤À¸ÅÌ¤ÎÃ¯¤«¡×¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¶µ»Õ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤é¤¬À¸ÅÌ¤ò±é¤¸¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯AÁÈ¡Ýº£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹¡Ý¡×¡Ê2019¡Ë¤Î±é½Ð¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊ¡°æÍºÂÀ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡4°Ì¤«¤é20°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë
2023Ç¯ ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Î²Æ¥É¥é¥Þ Filmarks´üÂÔÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¡ÖVIVANT¡×1,364 Clip! ¡Î7·î16ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
2°Ì¡§¡Ö¿¿²Æ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×1,040 Clip! ¡Î7·î10ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
3°Ì¡§¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ¡¡1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×812 Clip! ¡Î7·î15ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
4°Ì¡§¡Ö¥Ï¥ä¥Ö¥µ¾ÃËÉÃÄ¡×804 Clip! ¡Î7·î13ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
5°Ì¡§¡Ö¥Î¥Ã¥¥ó¥ª¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¥É¥É¥¢¡×795 Clip! ¡Î7·î29ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
6°Ì¡§¡Ö¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤è¸þ°æ¤¯¤ó¡×727 Clip! ¡Î7·î12ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
7°Ì¡§¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×694 Clip! ¡Î7·î14ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
8°Ì¡§¡Ö¥·¥Ã¥³¥¦!! ¡Á¸¤¤È»ä¤È¼¹¹Ô´±¡Á¡×636 Clip! ¡Î7·î4ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
9°Ì¡§¡ÖCODE ¡¼´ê¤¤¤ÎÂå½þ¡¼¡×608 Clip! ¡Î7·î2ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
10°Ì¡§¡Ö¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡×495 Clip! ¡Î7·î12ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
11°Ì¡§¡Ö18¡¿40 ¡Á¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤éÌ´¤âÎø¤â¡Á¡×493 Clip! ¡Î7·î11ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
12°Ì¡§¡Ö·ÙÉôÊä¥À¥¤¥Þ¥¸¥ó¡× 477 Clip! ¡Î7·î7ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
13°Ì¡§¡ÖÅ¾¿¦¤ÎËâ²¦ÍÍ¡× 438 Clip! ¡Î7·î17ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
14°Ì¡§¡Ö¤ß¤Ê¤È¾¦»ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼2¡×3593 Clip! ¡Î7·î5ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
15°Ì¡§¡Ö¥¦¥½º§¡× 310 Clip! ¡Î7·î11ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
16°Ì¡§¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖºÇ°¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡× 279 Clip! ¡Î8·î21ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
17°Ì¡§¡Ö¤µ¤é¤Ð¡¢²Â¤Æü¡× 254 Clip! ¡Î6·î12ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
18°Ì¡§¡Ö¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ¤ÎËÍ¤é¡× 248 Clip! ¡Î6·î27ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
19°Ì¡§¡ÖË«¤á¤ë¤Ò¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤Ò¤È¡× 242 Clip! ¡Î6·î12ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï
20°Ì¡§¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦¡× 231 Clip! ¡Î7·î20ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ï