¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î¥µ¥ë10ËüÉ¤ÇäµÑ·×²è¤òÅ±²ó
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¿¼¹ï¤Ê·ÐºÑ´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«À¯ÉÜ¤Ï26Æü¡¢ÀäÌÇ¤¬´í×ü¤µ¤ì¤ë¥µ¥ë¡Ö¥È¥¯¥â¥ó¥¡¼¡×Ìó10ËüÉ¤¤òÃæ¹ñ¤ËÇäµÑ¤¹¤ë·×²è¤òÅ±²ó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥ë¤ÎÇäµÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬È¿È¯¤·¡¢30·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥¯¥â¥ó¥¡¼¤Ï¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¸ÇÍ¼ï¤Ç¡¢¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç¸«³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¡ÊIUCN¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¡ÊRed List¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÀäÌÇ´í×ü¼ï¡ÊEN¡Ë¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°È¯É½¤Ç¤Ï200Ëü¡Á300ËüÉ¤¤Î¥È¥¯¥â¥ó¥¡¼¤¬À¸Â©¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¿åÁý¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ò¥ó¥À¡¦¥¢¥Þ¥é¥¦¥£¡¼¥é¡ÊMahinda Amaraweera¡ËÇÀÁê·óÌîÀ¸Æ°Êª¡¦¿¹ÎÓÊÝ¸îÁê¤Ïº£·î¡¢Ãæ¹ñ¤¬¹ñÆâ¤Î1000¤«½ê¤ÎÆ°Êª±à¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥¯¥â¥ó¥¡¼10ËüÉ¤¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¯¥â¥ó¥¡¼¤ÎÇäµÑ¤ÏÇÀºîÊªÈï³²¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸î¶É¤Ï26Æü¡¢¹µÁÊ±¡¤ËÍ¢½Ð¤ÎÃæ»ß¤òÅÁ¤¨¡¢´Ä¶ÃÄÂÎ¤äÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤·¤¿30·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤Î½ªÎ»¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÏºòÇ¯4·î¡¢ÂÐ³°ºÄÌ³460²¯¥É¥ë¡ÊÌó6Ãû6000²¯±ß¡Ë¤òÊú¤¨¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¤Ë´Ù¤ê¡¢ÇË»º¤òÀë¸À¡£º£²ó¡¢»Ë¾åºÇ°¤Î·ÐºÑ´íµ¡¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¥µ¥ëÇäµÑ·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼è°ú¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂçÎÌ¤Î¥µ¥ë¤ò°å³Ø¸¦µæÌÜÅª¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²²Â¬¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¤´¤ß¼Î¤Æ¾ì¤Ç±Â¤òÃµ¤¹ÌîÀ¸¥¾¥¦ ¥¹¥ê¥é¥ó¥«
¡¦ÎÁÍý¤Ï¤Þ¤¤Ç¡Ä·ÐºÑ´íµ¡¤Î¥¹¥ê¥é¥ó¥«
¡¦Ãæ¹ñ»ñ¶â¤Ç·úÀß¤ÎÅÅÇÈÅã¡¢³«¶È¤Ø ¡ÖÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¡×ÈãÈ½¤â ¥¹¥ê¥é¥ó¥«