º´¡¹ÌÚ´õ¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¡¢²ÆºÚ¤é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥é¥Ã¥¯¡Ù¶¦±é4¿Í¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡¢²ÆºÚ¡¢ÆÁ±Ê¤¨¤ê¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´é¤Ö¤ì¤¬¹ë²Ú¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤¦5Ç¯Á°¡ª¡¡¡Ø¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥é¥Ã¥¯¡Ùº´¡¹ÌÚ´õ¡õÃæÀîæÆ»Ò¡õ²ÆºÚ¡õÆÁ±Ê¤¨¤ê¡¡¡ÈÍá°á»Ñ¡É4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃæÀî¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤Ò¤Ê¤®¤¯²ñ¤Ç¤¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯4·î´üÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥é¥Ã¥¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡¢²ÆºÚ¡¢ÆÁ±Ê¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç4¿Í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡È¤Ò¤Ê¤®¤¯²ñ¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¶¦±é¡£¤½¤ó¤Ê4¿Í¤ÎºÆ²ñ¤ËÃæÀî¤Ï¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥é¥Ã¥¯¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº´¡¹ÌÚ´õ¤Á¤ã¤ó¡¡²ÆºÚ¤Á¤ã¤ó¡¡ÆÁ±Ê¤¨¤ê¤Á¤ã¤ó¡¡¤ß¤ó¤ÊåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤·Íê¤â¤·¤¯¤Æ¶¯¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤Ê¤®¤¯²ñ¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃæÀî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´é¤Ö¤ì¤¬¹ë²Ú¡õÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀîæÆ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@shoko55mmts¡Ë