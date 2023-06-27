Àî¸ý½ÕÆà¡¢¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥¤ÈÂÐÌÌ¤Ë¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬25Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê ¡¾À»°è¡¾¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¤È°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡ÙÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Àî¸ý¤¬¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê ¡¾À»°è¡¾¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÇËÅ·¹ÓÎÏ»Î¡¦±îºù¤³¤È¾®À¥À¶¤ò±é¤¸¤¿°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¾®¤µ¤¤»±¤ò¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ï¤Ë¤«¤à°ì¥ÎÀ¥¤È¡¢ÎÙ¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀî¸ý¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÀî¸ý¤Ï¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¥È¥í¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡¢Àî¸ý¤â½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥ä¥Ö¥µ¾ÃËÉÃÄ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë²ø¤·¤¤ÃË¤ò±é¤¸¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¸ý¤È°ì¥ÎÀ¥¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª2¿Í¡×¡Ö¤ï¡¼¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¡¢¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÀî¸ý½ÕÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@haruna_kawaguchi_official¡Ë