¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥à¤¬¡ØMAD MEN¡¡¥Þ¥Ã¥É¥á¥ó¡Ù»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç·ëº§¡ª

ジョン・ハムが婚約者のアンナ・オセオラと結婚したと、米Peopleなど複数のメディアが報じている。

米AMCで2007年から2015年まで放送された人気ドラマ『MAD MEN マッドメン』で主人公ドン・ドレイパーを演じてブレイクし、People誌などから「最もセクシーな男性」にも選ばれていたジョン。現在52歳の彼は、35歳の女優アンナと2020年から交際していた。

ジョンとアンナは『MAD MEN』シリーズ最終話「歩むべき道」で共演。そのエピソードでアンナは、ドンが安心する受付嬢クレメンタインを演じていた。二人は2022年の犯罪コメディ映画『フレッチ/死体のいる迷路』でも共演している。

そんな二人が式を挙げた場所は、カリフォルニア州ビッグサーのアンダーソン・キャニオン。まさに『MAD MEN』シリーズフィナーレが撮影された場所であり、二人にとって思い出深い場所ということで選ばれたようだ。

屋外で行われた結婚式に、ジョンは白のシャツとハンカチーフ以外は黒でまとめたタキシード姿、アンナは胸元の深いVカットがポイントの白いウェディングドレスで臨んでいる。

米TMZによれば、式にはビリー・クラダップ、ポール・ラッド、ティナ・フェイ、ジョン・スラッテリーらが参列。『MAD MEN』のロジャー・スターリング役で知られるジョン・スラッテリーは、前述の『フレッチ』にも出演したほか、先日封切られたジョン主演映画『Maggie Moore(s)(原題)』の監督も担当しており、彼と親交が深い。

女優のジェニファー・ウェストフェルト(『グレイズ・アナトミー』『24 -TWENTY FOUR-』)と1990年代後半から2010年代半ばにかけて約18年付き合っていたジョンだが、結婚するのは今回が初めてとなる。(海外ドラマNAVI)

Jon Hamm and Anna Osceola Are Married! Couple Weds During A-List Celebration in Big Sur pic.twitter.com/JqrFqOW7LJ

- People (@people) June 26, 2023