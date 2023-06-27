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PROFILE¡¡ºù °ð³ÀÁá´õ¤µ¤ó
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÁÚÎ®¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìー¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¨¥ô¥¡Ì¡ºÍ¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2023Ç¯2·î¤Ë²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òYouTube¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
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