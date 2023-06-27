Ä¶¥Ô¥ó¥¯¤Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¡ªAirbnb¤ËÅÐ¾ì
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Þ¥ê¥Ö¤Ë¤¢¤ë¡È¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¦¥¹¡É¤¬Î¹¹Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àAirbnb¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¹ëÅ¡¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¦¥¹¡É¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âAirbnb¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë²þÎÉ¡£¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²È¤òÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¥²¥¹¥È¤ÏÄ¶¥Ô¥ó¥¯¤ÇµðÂç¤Ê¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤âº£²ó¡¢¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÎÎø¿Í¥±¥ó¤À¡£²È¤Î°ìÉô¤Ï¥±¥ó»ÅÍÍ¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¥±¥ó¤Î¹ë²Ú¤Ê¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¥±¥ó¤Î²°³°¥Ç¥£¥¹¥³¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥±¥ó¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥²¥¹¥È¤¬ÂÚºß¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î21Æü¤È7·î22Æü¤Î1Çñ¤º¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2Ì¾¤Þ¤Ç¡£¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥±¥ó¤Ï»»¿ô¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½ÉÇñÈñ¤ÏÌµÎÁ¤À¡£
¡¡Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÉ¸½à»þ7·î17Æü¸áÁ°10»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7·î18Æü¸áÁ°2»þ¡Ë¤Ë³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¡¼¥¦¥£¥°´ÆÆÄ¤È¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ï8·î11Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥±¥óÌò¤Ï¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡£¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¥Á¡¼¥à¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÅÉÎÁ¤òÂçÎÌ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÅÉÎÁ¤¬Á´À¤³¦¤ÇÉÊÇö¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦»ÔÀîÍÚ¡Ë