「アースケア」が、日傘の使用に関する実態を明らかにするために、20歳〜40歳の女性100人を対象としたアンケート調査を実施。

多くの人々が2023年の夏に日傘を利用する意向を持っていることがわかりました。

アースケア「日傘の使用に関する実態調査」

調査対象:20歳〜40歳の女性100人

調査日:2023年5月23日(火)

調査実施者:株式会社アースケア

調査方法:インターネット調査

夏の悩みといえば「暑さ」と「紫外線」

この両方の悩みを軽減してくれるアイテムの一つに日傘があります。

日傘は通常の傘とは異なり、特殊な素材やコーティングを施しており、紫外線を効果的に遮ることができるものが多いです。

アースケアが、そんな日傘の使用に関する実態を明らかにするために、アンケート調査を行いました。

今回は、その調査結果を紹介します。

日傘の利用について

まず初めに、どれくらいの人が日傘を利用しているのか質問しました。

今年の夏は日傘を利用しますか?

日傘を利用しますか?

はい :61.6%

いいえ:38.4%

調査の結果より、61.6%と半数以上の方が「日傘を利用している」ことがわかりました。

たくさんの店やオンラインで日傘が販売されています。

みなさんはどのような点を重視して日傘を選んでいるのでしょうか。

日傘を選ぶ際、重要視することはありますか?(複数回答可)

日傘を選ぶ際のポイントは?

紫外線遮蔽率(UVカット):67人

遮熱機能:35人

大きさ:38人

重さ:32人

デザイン:46人

値段:43人

こだわりはないor使用しない:25人

日傘以外の紫外線対策グッズについて

自転車や車に乗るときは日傘をさせないですよね。

しかし、日傘以外にも様々な紫外線対策グッズが販売されています。

日傘以外の紫外線対策グッズを利用している人はどれくらいいるのでしょうか。

また、どのような紫外線対策グッズが人気なのでしょうか。

日傘以外にどのようなものを利用して紫外線対策をしますか?

日傘以外の紫外線対策

帽子:40.8%

サングラス:11.2%

UVカット機能の衣服:28.9%

使用しない:19.1%

まず、調査の結果から「日傘以外の紫外線対策グッズを利用しない」と回答した人が19.1%であることがわかりました。

最初の設問で「日傘を利用しない」と回答した人が38.4%であることがわかっているため、日傘以外の紫外線対策グッズを利用している人のほうが多いことが考えられます。

日傘以外の紫外線対策グッズでは、帽子を利用する人が40.8%と最も人気であることがわかりました。

紫外線対策を行う理由について

様々なグッズを利用して、紫外線対策を行っている人が多いことがわかりました。

では、なぜ紫外線対策を行うのでしょうか?

紫外線対策を行う理由について質問しました。

紫外線対策を行う最も大きな理由は何ですか?

紫外線対策する理由は?

日焼け予防:39.1%

シミ対策 :36.4%

しわ対策 :3.6%

熱中症対策:12.7%

肌が弱い :8.2%

調査結果の総括

調査結果からわかるように、多くの人々が今年の夏に日傘を利用する意向を持っています。

日傘を選ぶ際には、紫外線遮蔽率(UVカット)や遮熱機能、大きさ、重さ、デザイン、値段など、さまざまな要素が重要視されています。

また、紫外線対策には日傘以外にも帽子やサングラス、UVカット機能の衣服などを利用する人々も多く、その主な理由としては日焼け予防やシミ対策が挙げられます。

アースケアの実施した「日傘の使用に関する実態調査」の調査結果の紹介でした。

