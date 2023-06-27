¥¢¥Ë¥á¡ÖGAMERA -Rebirth-¡×¥¬¥á¥é¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë4ÂÎÌÜ¤Î²ø½Ã¤Ï¥®¥í¥ó¡ª
¡¡Netflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡ÖGAMERA -Rebirth-¡×¡Ê¥¬¥á¥é¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤Ç¡¢¥¬¥á¥é¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ë5²ø½Ã¤Î4ÂÎÌÜ¤¬¡¢¥®¥í¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÆ¬Éô¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥®¥í¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥¦¥¨ÅçºÎ·¡´ðÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Íñ¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿²ø½Ã¡£Æ¬Éô¤ÎÄ¶¿¶Æ°¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÊª¤òÀÚÃÇ¤·¡¢ÃÏÃæ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈøÉô¤Ë¤¢¤ëÅÅ¼§¼Í½Ð´ï´±¤ò»È¤¤¡¢ÎÚÁõ¹Ã¤Î°ìÉô¤ò¹âÂ®È¯¼Í¤¹¤ëÎÚÃÆ¡Ê¤¦¤í¤³¤À¤ó¡Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¥¬¥á¥éÂÐÂç°½Ã¥®¥í¥ó¡Ù¡Ê1969¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Á´6ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡ÖGAMERA -Rebirth-¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥á¥é¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ë5ÂÎ¤Î²ø½Ã¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥®¥ã¥ª¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¬¡¼¡¢¥¸¥°¥é¡¢¤½¤·¤Æ¥®¥í¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯É½¤òÂÔ¤Ä²ø½Ã¤Ï»Ä¤ê¤¢¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡£¥®¥í¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿²ø½Ã¥×¥í¥ì¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¶â¸µ¼÷»Ò¡Ê¥Ü¥³Ìò¡Ë¡¢¾¾²¬Ä÷¾ç¡Ê¥¸¥ç¡¼Ìò¡Ë¡¢Ëºê°¦À¸¡Ê¥¸¥å¥ó¥¤¥ÁÌò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Úå¡Ê¥Ö¥í¥Ç¥£Ìò¡Ë¡¢µÜÌî¿¿¼é¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¿¥¶¥Ìò¡Ë¡¢Áá¸«º»¿¥¡Ê¥¨¥ß¥³¡¦¥á¥ë¥¥ª¥êÌò¡Ë¤¬»²²Ã¡£´ÆÆÄ¤ÏÀ¥²¼´²Ç·¡¢µÓËÜ¤ÏÀ¥²¼¤Î¤Û¤«Ãö¸¶·òÂÀ¡¢À¥¸Å¹À»Ê¡¢»³ÅÄÅ¯Ìï¡¢²ø½Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹âßÀ´´¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉWANIMA¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë
¡ÖGAMERA -Rebirth-¡×2023Ç¯NetflixÀ¤³¦ÇÛ¿®
¡ÖGAMERA -Rebirth-¡×¤¢¤é¤¹¤¸
ºÇ¸å¤Î²Æ¡£Í§Ã£¡£¤½¤·¤Æ²ø½Ã¡¼¡£
1989Ç¯²Æ¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¥Ü¥³¡¢¥¸¥ç¡¼¡¢¥¸¥å¥ó¥¤¥Á¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸ºÇ¸å¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤Ë¤¢¤ë¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¡£
¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºßÆüÊÆ·³»ÊÎá´±¤ÎÂ©»Ò¡¢¥Ö¥í¥Ç¥£¤¬¸½¤ì¤¿¡£3¿Í¤ÇÃù¤á¤¿¸½¶â¤ò¤¦¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥í¥Ç¥£¡£
ÅÜ¤Ã¤¿¥Ü¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤ÎºîÀï¤ò·×²è¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢Ä®¤Ë´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£²ø½Ã¥®¥ã¥ª¥¹¤¬ÆÍÇ¡¡¢Åìµþ¤Ë½±Íè¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥®¥ã¥ª¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÑÔÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä®¤ËÎ©¤Á¤¹¤¯¤à£´¿Í¡£
¥®¥ã¥ª¥¹¤¬Èà¤é¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿»þ¡¢µðÂç¤Ê²ø½Ã¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥¬¥á¥é¡£
¤³¤ì¤¬4¿Í¤Î¡Ö²ø½Ã¤Î²Æ¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë²ø½Ã¡£½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤âÀï¤¦¥¬¥á¥é¡£¤½¤·¤Æ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÏÅÁÀâ¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£