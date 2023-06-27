¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¡È³ùÅÄÔ¢»Î¡ÉÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÀÄÇ¯¤«¤éÏ·Ç¯¤Þ¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤¤ê¥Õ¥¡¥ó¹æµã
¡¡À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£25Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿³ùÅÄÔ¢»Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÊª¤ÎÏ·¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬±é¤¸¤¿70Âå¤Î³ùÅÄÔ¢»Î
¡¡¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Î¼ÂÉã¡¦³ùÅÄ¤ò±é¤¸¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¿´ÂÀÏ¯¡ÄÊ¢¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡Ä¡©¡Ù¡¡20Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·àÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤È70Âå¤Î³ùÅÄ¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡70Âå¤Î»Ñ¤ÏºÙ¤«¤Ê´é¤Î¥·¥ï¤òÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÏ·¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÄÅÅÄ¤Î±éµ»¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¸å¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅê¹Æ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÀëºà¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ë¤ÈÀ¨¤¤º¹¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö³ùÅÄ¤Î»Ò¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ëµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö20Âå¤«¤é70Âå¤ò´°àú¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ëÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂç¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¡Ä»×¤¤½Ð¤·¤¿¤éµã¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±éµ»¤Ø¤ÎÀä»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡×¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¡÷tsuda_ken¡Ë