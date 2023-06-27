¡Ø°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄ¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¿¤Á¡ª

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FX¡Çs The Bear is back. All episodes streaming 6.22. Only on @hulu. #TheBearFX pic.twitter.com/ctfvwSSMnv
- The Bear (@TheBearFX) June 16, 2023
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