¡Ø°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄ¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¿¤Á¡ª

日本では7月26日からディズニープラスで配信がはじまる『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン2。米国では一足早く6月22日から配信が始まり、様々なカメオ出演が用意されているというが、そのゲストたちが豪華すぎると話題を呼んでいる。



『シェイムレス 俺たちに恥はない』のジェレミー・アレン・ホワイトが主演を務め、一流レストランのシェフとして働いていたが、家業のサンドイッチ屋さんを継ぐために地元シカゴに戻った料理人カーミーを主人公にしたコメディドラマ『一流シェフのファミリーレストラン』。

FX’s The Bear is back. All episodes streaming 6.22. Only on @hulu. #TheBearFX pic.twitter.com/ctfvwSSMnv

