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Potential Links Between the Wuhan Institute of Virology and the Origin of the COVID-19 Pandemic
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Report-on-Potential-Links-Between-the-Wuhan-Institute-of-Virology-and-the-Origins-of-COVID-19-20230623.pdf
What the US intelligence report on COVID-19's origins says - Bulletin of the Atomic Scientists
https://thebulletin.org/2023/06/what-the-us-intelligence-report-on-covid-19s-origins-says/
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ODNI has produced an underwhelming, incomplete report on the potential links between the Wuhan Institute of Virology and the Covid-19 pandemic.Congress must tell ODNI that it didn¡Çt obey the COVID 19 Origin Act of 2023, and keep ODNI¡Çs feet to the fire.https://t.co/Q65jOieJKZ— Gary Ruskin (@garyruskin) June 24, 2023