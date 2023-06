『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』がTBS系全国ネットにて7月1日19時より放送されることが決定した。

(C) 2023 WBEI. Publishing Rights (C) J.K.R. TM J.K.R. & WBEI



世界的人気を誇る、J・K・ローリングの小説を原作とした魔法ファンタジーシリーズ『ハリー・ポッター』。ホグワーツ魔法魔術学校と呼ばれる魔法学校を舞台に、魔法使いの少年であるハリー・ポッターと友人たちによる冒険や友情、そして闇の魔法使い・ヴォルデモートとの闘いが描かれている。

本作は2022年に舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の日本上演がおこなわれ、2023年2月にはホグワーツを舞台としたオープンワールドRPG『ホグワーツ・レガシー』が発売。また同年6月16日にはアジア初の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がオープンするなど、原作と映画シリーズが完結した現在でも多くの注目を集めている。

今回、7月1日に地上波放送が決定したのはシリーズ第5作『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』。復活したヴォルデモートとの決戦に備え、ハリーはロンやハーマイオニーらと “ダンブルドア軍団” を結成し秘密の訓練を開始する。

なお今回の放送では、映画『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』の放送と、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の1周年を記念したプレゼントキャンペーンを開催。

番組中に発表されるキーワードをヒントにクイズに回答すると、抽選で「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の招待チケットやローブ、杖などの豪華景品が当たる。ぜひ、忘れずに参加してほしい。

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長 兼 日本代表 高橋雅美)の一部門であるワーナー・ブラザース テレビジョンは、国内洋画シリーズ映画興行成績No.1を誇る魔法ワールドシリーズから、ヴォルデモートとの闘いが加速する「ハリー・ポッター」シリーズ第5作、映画『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』を7月1日(土)よる7時からTBS系全国ネットで放送することが決定しました。

現在、ハリー・ポッター魔法ワールドは、映画のみならず、舞台、ゲーム、エンターテンメント施設へと広がり、さらに盛り上がりを見せています。そして「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がついに2023年6月16日(金)からオープン!今年の夏は、様々なハリー・ポッターをお楽しみください。

■放送情報

2023年7月1日(土)よる7時00分からTBS系全国ネットで放送

<作品紹介>

■『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』について

J・K・ローリングの傑作ベストセラー小説を映画化し話題となった、映画「ハリー・ポッター」シリーズ。幼い頃に両親を亡くし孤独な日々を送っていたハリーと、両親の敵で世界征服をたくらむ闇の帝王ヴォルデモートとの戦いを描いた物語。

最近では、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の日本上演や、1800年代のホグワーツを舞台に描くオープンワールド・アクションRPG『ホグワーツ・レガシー』の発売で話題となっている。さらに、2023年6月16日(金)には、アジア初の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がオープンしたためさらに注目を集めている。

今回放送となる『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』は、2007年に公開した「ハリー・ポッター」シリーズ第5作。ヴォルデモートの復活を信じてもらえないハリーは、有志を集めて“ダンブルドア軍団”を結成。壮絶なバトルがついに始まる。

■あらすじについて

ホグワーツ魔法魔術学校の5年生となったハリーを出迎えたのは、周囲の白い目と新聞のふざけた見出し。ハリーがヴォルデモートの復活話をでっちあげたと書きたて、ハリー・ポッターならぬハリー・プロッター(策略家)と糾弾する始末。更に悪いことに、魔法省大臣コーネリウス・ファッジが闇の魔術に対する防衛術の新任教師として送り込んで来たドローレス・アンブリッジの“魔法省お墨つき”の授業は、ホグワーツに迫り来る闇の魔術に対しては不十分であった。そこでハリーはロンとハーマイオニーに説得され、有志を集めて“ダンブルドア軍団”を結成、厳しい監視の目をかいくぐりながら、きたる壮絶な決戦に備えるべく秘密の訓練を開始する。

<プレゼントキャンペーン情報>

■舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』1周年・映画『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』放送記念プレゼントキャンペーン

TBSでは、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』1周年と、今回の『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』の放送を記念して、特別なプレゼントが当たるキャンペーンを開催します。

映画『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』の番組の中でキーワードを発表!「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」に抽選で5組10名様をご招待!他にも、映画にまつわるローブや杖もプレゼント!キャンペーンの詳細は、TBSチケット応募ページで確認ください。

(URL: https://tickets.tbs.co.jp/tbs/campaign/hp_summer2023/ )

※応募ページは、6月24日オープン予定

プレゼントイメージ

《キャンペーン》

・応募方法 :映画『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』番組内でキーワードが発表されます。TBSチケットの応募ページにて、キーワードをヒントにクイズにご回答ください。

・応募受付期間:2023年6月24日(土)〜7月2日(日)23:59まで

・賞品 :「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」に抽選で5組10名様をご招待&ローブ3名、杖3名、ホグワーツトランク4名

<夏の魔法ワールド最新情報>

■舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』絶賛上演中!

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者である J.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語です。小説の最終巻から19年後、父親になったハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に描かれる新たな冒険物語は、世界中で多くの演劇賞を獲得するなど好評を博しています。

2022年7月8日に開幕した東京公演では全席完売が続き、現在、本年5月には総観客数50万人を突破。国内でも第30回読売演劇大賞の選考委員特別賞、第48回菊田一夫演劇大賞を受賞するなど高い評価を獲得し大ヒットを受けて2年目以降のロングラン公演が決定しています。

6月からはハリー・ポッター役に藤原竜也がカムバックし7月には藤木直人、8月には大貫勇輔の出演が決定しております。

チケット好評販売中!

TBSチケット: https://tickets.tbs.co.jp/harrypotteronstage/



■「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がついにグランド・オープン!

アジア初の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」が2023年6月16日(金)ついにオープン!(チケット公表販売中!WBStudioTour.JP( https://www.wbstudiotour.jp/ ))

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズに登場する魔法の世界に没入し、映画づくりの舞台裏を実際に体験できる、全く新しいウォークスルー型のエンターテイメント施設です。

映画でも人気のホグワーツ魔法魔術学校の大広間、ダイアゴン横丁、9と3/4番線のホグワーツ特急のほか、実際に映画に携わった世界最高峰のクリエイター達の制作した数々の素晴らしいセットが楽しめます。箒に乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの動く階段エリアで実際に動く肖像画になってみたりと多数のアクティビティも楽しめます。さらに、スタジオツアー限定商品が多数揃っているショップもあります。

アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設すべてを見て回る場合、4時間以上かかることもあります。2012年の開業以来、いまだに予約困難なイギリスの「スタジオツアーロンドン」に続き、スタジオツアー東京にはここでしか見られない独自のセットがあるのも大きな魅力のひとつです。

・公式ウェブサイト: https://www.wbstudiotour.jp/

・最新情報入手のためのメルマガ登録URL: https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/

・公式Twitter: https://twitter.com/wbtourtokyo (@wbtourtokyo)

■新作ゲーム 魔法ワールドRPG「ハリー・ポッター:魔法の覚醒」6月27日(火)リリース決定!

HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS characters, names and related indicia.(C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS Publishing Rights (C) J.K. Rowling.. (C) 2023 NetEase, Inc. All Rights Reserved.

ハリー・ポッター:魔法の覚醒

ホグワーツの戦いから10年後の新たな物語。ホグワーツの新入生として呪文や魔法薬作りを学び、決闘クラブで出会うライバルや禁じられ森に潜む強敵に魔法カードで立ち向かおう!基本プレイ無料の魔法ワールドRPGが6月27日(火)配信開始!今なら事前登録でゲーム内アイテム『ニンバス2000』やゲーム内通貨『ジェム』などをプレゼント!

【事前登録はコチラ】

URL: https://harrypottermagicawakened.onelink.me/BRfj/qwbh2rda

・ゲームタイトル :ハリー・ポッター:魔法の覚醒

・配信予定日 :2023年6月27日(火)

・Twitter公式アカウント:@HarryPotterMAJP

・提供プラットフォーム :iOS・Android・Windows PC

・ゲームジャンル :魔法ワールドRPG

・価格 :基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

・開発元 :Warner Bros. Games × NetEase Games

■「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」オープン記念!全国の4D劇場、ドルビーシネマで『ハリー・ポッターと賢者の石』上映決定!

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のオープンを記念して、『ハリー・ポッターと賢者の石』を全国の4D劇場、ドルビーシネマ(一部劇場を除く)で7月7日(金)から上映します。

今回、映像に合わせて振動・煙・風・水しぶきなどの五感を刺激する特殊効果が味わえる「体感型」4Dで上映となる他、高画質・高音質の上映環境で作品を楽しめる「Dolby Cinema(R) (ドルビーシネマ)」でも日本初上映となります。

また、ここでしか貰えない入場者先着プレゼント”スタジオツアー東京”オリジナルステッカーも配布予定です。

・日程 :2023年7月7日(金)〜

・劇場 :全国の4D劇場、ドルビーシネマ(一部劇場を除く)にて公開

・上映バージョン:4DX3D吹替版、MX4D3D吹替版、ドルビーシネマ3D字幕版

・映倫区分 :「G」(一般)

・本編上映時間 :2時間32分

イメージ

劇場:全国の4D劇場、ドルビーシネマ(一部劇場を除く)にて公開

上映劇場一覧はこちら→ https://warnerbros.co.jp/c/news/2023/05/3524.html

■ユナイテッド・シネマとしまえんにて「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品上映中!

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のオープンを記念して、隣接するユナイテッド・シネマとしまえんでは「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品を上映中です。

・上映劇場:ユナイテッド・シネマ としまえん(西武池袋線・都営大江戸線豊島園駅ヨコ)

・上映バージョン:2D吹替版

・『ハリー・ポッターと賢者の石(2001年)』2023年6月16日(金)〜7月20日(木)

・『ハリー・ポッターと秘密の部屋(2002年)』2023年7月21日(金)〜8月17日(木)

・『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人(2004年)』2023年8月18日(金)〜9月14日(木)

※上映スケジュールは毎週決定次第更新いたしますので、ユナイテッド・シネマとしまえんホームページでご確認ください。

https://www.unitedcinemas.jp/toshimaen/index.html

★チケット販売:ユナイテッド・シネマとしまえんホームページまたは劇場窓口で《インターネットチケット販売》

・メンバーズカード会員:ご鑑賞日3日前の21:00から

・非会員:ご鑑賞日2日前の00:00から《劇場チケット売場》

ご鑑賞日2日前の劇場オープン時から

※残席がある場合のみチケット売場で販売いたします。

※上映スケジュールの更新とチケット販売について、詳しくは以下でご確認ください。

https://www.unitedcinemas.jp/information/schedule_update.html

【魔法ワールドとは】

少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の9と3/4番ホームに連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。8作もの大ヒット映画となった「ハリー・ポッター」シリーズは、人々の生活に魔法の物語を届け、「ハリー・ポッター」魔法ワールドは世界中で最も愛されるフランチャイズの一つとなりました。さらに、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオゲーム&モバイルゲーム、革新的なコンシューマープロダクツ、4つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会へと広がりを見せています。また、ワーナー・ブラザース「ハリー・ポッター」魔法ワールドのポートフォリオには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッターニューヨーク」、「スタジオツアーロンドン-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、リテールショップ「プラットフォーム9 3/4」も含まれます。「ハリー・ポッター」魔法ワールドはこれからも進化を続け、新鮮で心躍る魔法の世界へ「ハリー・ポッター」シリーズのファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、自らが魔法を発見する冒険へご招待します。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & (TM)Warner Bros.

Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

▼魔法ワールド最新情報はこちら▼

公式サイト:https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/

魔法ワールド公式ツイッター: https://twitter.com/wizardingw_jp ( @wizardingw_jp )

■ワーナーブラザース・ディスカバリー:

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは220以上の国や地域、50以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Espanol、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.comをご覧ください。

