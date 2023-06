2023年も残すところあと半年。3月にマスクの着用が自由になったこともあり、上半期にはたくさんのコスメがお目見えしました。

そこで今回は、2023年上半期に登場したコスメの中から、isutaエディターが選ぶ「おすすめアイカラー」6選をご紹介。

まぶただけでなく涙袋に使えるものなど、実際に使ってみてよかった優等生たちが集まっていますよ。

「キャンメイク シティライトアイズ」/CANMAKE

まずご紹介するのは、新作が出るたび話題を集める、大人気コスメブランド「CANMAKE(キャンメイク)」から3月に登場した「キャンメイク シティライトアイズ」(税込638円)。

3cmほどの持ち運びやすいコンパクトな容器の中に、思わずうっとりするほどの美しいカラーが入った、ワンカラータイプのアイシャドウです。しずくのような装飾がついているのも、めちゃかわ…。

カラーは、ほんのり色っぽい赤みブラウン『01 ラセットブラウン』、肌なじみのいいコッパーゴールド『02 スフィンクスアンバー』、大人かわいいモーヴピンク『03 オーキッドモーブ』、フェミニンに仕上がるコーラルピンク『04 シャモアピンク』の4種展開です。

実際にまぶたに乗せてみると、このような仕上がりに。しっかり肌になじんでくれる点や、パールで華やかに見せながらも派手になりすぎない点など、とっても使いやすくて驚きました。

また高密着で、パウダーやラメが飛ぶこともほとんどナシ。こんなに優秀なアイテムが、税込600円台でゲットできるなんて神すぎます!

温かみのあるカラーがラインナップしているので、何色かを使ってグラデーションメイクをしてみるのもアリかも。

CANMAKE

・「キャンメイク シティライトアイズ」(税込638円)

カラー:01 ラセットブラウン/02 スフィンクスアンバー/03 オーキッドモーブ/04 シャモアピンク

販売ページ

https://www.canmake.com

「キャンメイク プランぷくコーデアイズ」/CANMAKE

「CANMAKE」からは、もう1つご紹介。こちらの「キャンメイク プランぷくコーデアイズ」(税込792円)は、詳細が発表されるやいなやSNSで超話題になっていた商品なんですよ。

それもそのはず、涙袋用の質感が異なる3色&影になる部分に使える1色といった、計4色が1つのパレットにイン。その日のメイクや気分に合わせて、涙袋の仕上がりを変えられるんです…!

カラーは、ナチュラルな印象になるコーラルカラー『01 アプリコットプランぷく』と、かわいい印象になるピンクカラー『02 サクラプランぷく』の2種展開。



01番を使用した様子/02番を使用した様子

実際に付けてみると、どちらのカラーもとっても簡単に立体感を出すことができました。とにかく自然な涙袋を作りたい方は01番を、愛らしい目元に仕上げたい方は02番を使ってみて。

アイメイクをグッと格上げできちゃう優れものは、1つ持っておくと重宝すること間違いなしです。

CANMAKE

・「キャンメイク プランぷくコーデアイズ」(税込792円)

カラー:アプリコットプランぷく/サクラプランぷく

販売ページ

https://www.canmake.com

「メタルシャワーペンシル」/Wonjungyo

「もう少し涙袋のぷっくり感を際立たせたい」という方は、アイドルグループ・TWICE専属の人気メイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨさんが監修しているコスメブランド「Wonjungyo(ウォンジョンヨ)」をチェック。

同ブランドのおすすめアイテムは、“涙袋メイクの第一人者”として評価されているウォンさんのこだわりが詰め込まれた、涙袋専用ペンシル「メタルシャワーペンシル」(税込1650円)です。

“たったひと塗り”で、まるで韓国アイドルのようなぷっくりとした涙袋が作れちゃうこちらの商品。高密着・ウォータープルーフ処方と、機能性も抜群なんです。

気になるカラーは、なりたい印象やスキントーンに合わせて選べる、01 ドリームハグ/02 サンドムーン/03 ブロンズベージュの3種がラインナップ。

クレヨンみたいな質感でスルスル〜と描けるから、涙袋メイクに初チャレンジする方にもぴったりですよ。

Wonjungyo

・「メタルシャワーペンシル」(税込1650円)

カラー:01 ドリームハグ/02 サンドムーン/03 ブロンズベージュ

Wonjungyo 公式サイト

https://www.wonjungyobeauty.jp/

「&be スティックアイシャドウ」/&be

お次にご紹介するのは、ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介さんがプロデュースするコスメブランド「&be(アンドビー)」の「&be スティックアイシャドウ」(税込2420円)。

アイシャドウだけでなく、アイライナーとしても使えるクリームテクスチャーのアイテムで、なによりヨレにくいのが1番の魅力なんです!

涙や汗に強いウォータープルーフ処方かつ、速乾タイプだから肌に素早く密着。擦ってもグリッターが飛び散ったり、二重の溝にシャドウが溜まったりしづらいことに感激しました。

速乾タイプですぐ密着するので、ぼかしやグラデーションをする時は、塗布した直後に指またはブラシを使って伸ばすのがおすすめですよ。

カラーは、アイシャドウのベースカラーや下まぶたにも使用しやすい、サーモンピンク調の『ピンクアイボリー』と、日本人女性の肌にしっくりなじむ、深みのあるブロンズカラー『ブロンズブラウン』の2種展開。

パールグリッターが高配合された、メタリック感のある発色がめちゃくちゃおしゃれですよね。

どちらも数量限定ですが、公式オンラインストアではまだ在庫アリ。アイシャドウのヨレが気になる方は、ぜひ一度使ってみて。

&be

・「&be スティックアイシャドウ」(税込2420円)

カラー:ピンクアイボリー/ブロンズブラウン

販売ページ

https://andbe-official.com/

「THE EYESHADOW」/ADDICTION

「ADDICTION(アディクション)」の代表アイテム「THE EYESHADOW(ザ アイシャドウ)」(税込2200円)には、1月に全12種の新色が登場。

単色で使ってもかわいく仕上がる、やわらかみのあるカラーが揃っていて、isutaエディター的にめちゃくちゃツボでした。

定番色として仲間入りしたのは、上からマットタイプの『030M Bare Soul』、パールタイプの『031P In Romance』『032P Private Note』『033P Tease』、クリームタイプの『015C Love Vision』『016C Ever Mine』。

指で塗ってもきれいに発色してくれる点や、1日塗っていてもラメや色が落ちていない点は、「さすがデパコス!」と拍手したくなるほど、クオリティの高さを感じましたよ。

「THE EYESHADOW」には、全99色のカラーがラインナップしているので、いろんな組み合わせで表情の変化を楽しんでみてくださいね。

ADDICTION

・「THE EYESHADOW(ザ アイシャドウ)」(税込2200円)

カラー:030M Bare Soul/031P In Romance/032P Private Note/033P Tease/015C Love Vision/016C Ever Mine

ADDICTION 公式オンラインストア

https://www.addiction-beauty.com

「メロウアイパレット」/&nd by rom&nd

韓国の人気コスメブランド「rom&nd(ロムアンド)」と、コンビニエンスストアのローソンがタッグを組んで誕生した、新コスメブランド「&nd by rom&nd(アンド バイ ロムアンド)」にも、見逃し厳禁のアイシャドウがお目見え。

それがこちらの「メロウアイパレット」(税込1350円)です。縦約4.5cm×横約4.5cmの大きさしかない、超コンパクトサイズの4色アイシャドウなんですよ。

パレットの中には、マット質感のパウダーが3種類と、繊細なラメパウダーが1種類イン。ラメパウダーは上まぶたにのせるほか、涙袋にのせてアクセントを加えてもかわいく仕上がります。

使用感は、「ロムアンド」で人気の10色入りアイパレット「ロムアンド べターザンパレット」の発色や質感に、ちょっと似ているかも。

カラーは、ほんのり甘いピンクの『ローズフォグ』と、シーンを選ばずに使えるブラウン『ソフトブラウン』、赤みのある色でこなれ感たっぷりの目元を演出する『アップルシナモン』の全3種展開です。

コンビニでゲットできる手軽さながら、時間が経っても粉飛びしにくかったり、二重幅に粉が埋まりにくかったりと、本格的なアイメイクが楽しめるから、ローソンに訪れた際にはぜひチェックしてみて。

&nd by rom&nd

・「メロウアイパレット」(税込1350円)

カラー:ローズフォグ/ソフトブラウン/アップルシナモン

&nd by rom&nd 公式Instagram

@andbyromand

魅力的なまなざしを演出しちゃお

今回ご紹介したアイカラーアイテムは、どれも色味がかわいいだけでなく、使い心地も抜群に良き◎

好きなカラーをまぶたに乗せて、魅力たっぷりのまなざしを演出しちゃいましょう。