ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¡½¢³è¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô»È¤¦³ØÀ¸¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ£Á£É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬£²£¶Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£ÂÐÏÃ·¿£Á£É¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä«Æü¿·Ê¹¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤ò»È¤Ã¤Æ»ÖË¾Æ°µ¡¤Ê¤É¤òµ¤¹¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤ò£³£°ÉÃ¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥ì¥¹¤¹¤ë¤È¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ£Á£É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤ò»È¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤¦³ØÀ¸¤è¤ê¤â¡¢£Á£É¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Å»ö¤ËÀ¸¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£