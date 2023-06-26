âÃÅç½¨ÏÂ¡¢¡Ø¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥Ö¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë¡ÈÍÅ¤·¤¤ÃË¡É±é¤¸¤ë
¡¡¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎâÃÅç½¨ÏÂ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¹â¶¶±é¤¸¤ë¼ëè½¤Ë¶á¤Å¤¯Ææ¤ÎÃË¡¦Àõ³¤¶³²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛâÃÅç½¨ÏÂ¡¢ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡
¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖÂè22²ó¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¿·¿Í¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¡×¤Ç¡¢Åö»þ¤ËÂç³ØÀ¸¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎµÓËÜ²È¡¦¼ã¿ùÛÙÆî¤¬½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡£¤½¤ÎÂç¾Þºî¡ØÇÒ·¼¡¢´ñÌ¯¤Ê¤ªÎÙ¤µ¤Þ¡Ù¤Ï7·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¿ù¤Ï½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥Ö¡Ù¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡ÈÈþ¤·¤¤¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Ê¿ÏÂ¤Ê³¹¤ÇË´¤Éã¤¬»Ä¤·¤¿¼Ì¿¿Å¹¤òÊì¤È°ì½ï¤ËºÙ¡¹¤È±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¿¼»³¼ëè½¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á¡¢º£¤â¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ÇÉ÷·Ê¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢ÏÓÁ°¤â¤½¤³¤½¤³¡£Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¼ëè½¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤Ç¯¾å¤ÎÃËÀ¤¬¼ëè½¤Î¼Ì¿¿Å¹¤ËË¬¤ì¡¢1ËÜ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¸½Áü¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ëè½¤Ë¤â¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¡¢¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤¬¡Ä¡£
¡¡»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÈºÆ²ñ¡£¤³¤Î2¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢³¹¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Ê»ö·ï¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¿³¹¤È¿Í¤Î±³¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡½¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤ª¤¾¤Þ¤·¤¯¤â°¥¤·¤¤Êª¸ì¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼ç±éºî¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤É¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤¹Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦âÃÅç½¨ÏÂ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡Ø³¤¶®¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë¹ÅÆð¼«ºß¤Ë±é¤¸¤Æ¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤¡£¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø#µï¼ò²°¿·´´Àþ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ËÍ¤é¤ÎÎø°¦ÏÀ¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¼ç±éºî¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»Ñ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊâÃÅç¤¬º£²ó¡¢¹â¶¶±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿¼»³¼ëè½¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ëÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÔÍÅ¤·¤¤ÃË¡ÕÌò¤ò±é¤¸¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
¡¡âÃÅç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ëè½¤Ë¶á¤Å¤¯Ææ¤ÎÃË¡¦Àõ³¤¶³²ð¡£Àõ³¤¤Ï¤¢¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸½Áü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î³¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ëè½¤¬±Ä¤à¼Ì¿¿Å¹¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸½Áü¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ëè½¤Ë¤â¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ëè½¤ÈÀõ³¤¤Ï¤ä¤¬¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£¼Â¤ÏÀõ³¤¤Ï¤«¤Ä¤ÆºÇ°¦¤ÎÈà½÷¤òË´¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¿¤ä¤éÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¤³¤ÎÀõ³¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¼ëè½¤ÎÁ°¤Ë15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½¤ì¤ëÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤Ï¤¿¤¹º¢¤«¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¹¤Ç¼¡¡¹¤ÈÉÔ²º¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤»Ï¤á¤ë¡£²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀõ³¤¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¼ëè½¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤«É¬Á³¤«¡£¤½¤·¤Æ£²¿Í¤Î´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢Îø¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½?
¡¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿âÃÅç¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¼Â¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ø·¸À¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤¯¤ÆÁá¤¯¼¡¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ØË×Æþ¡£Ç¯¤Îº¹¤Î¤¢¤ë¼ëè½¤È¤Î´Ø·¸¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¹â¶¶¤È½é¶¦±é¤¹¤ëâÃÅç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À»£±Æ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¶¶¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¼»³¼ëè½¤¬±Ä¤à¼Ì¿¿²°¤µ¤ó¤ËÀõ³¤¤¬ºÇ½é¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ8·î5Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡¡âÃÅç¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£âÃÅç½¨ÏÂ
¡¡ºÇ½é¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢½Ð±é¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤ò¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¼Â¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ø·¸À¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤¯¤ÆÁá¤¯¼¡¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÀõ³¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï²¿¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤Æ³¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÀõ³¤¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼´¤Ë¿ÍÊª¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢º£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À»£±Æ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢üâ¶¶¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¼»³¼ëè½¤¬±Ä¤à¼Ì¿¿²°¤µ¤ó¤ËÀõ³¤¤¬ºÇ½é¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£üâ¶¶¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢È®Ñï¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¸µµ¤¤ÊÊý¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÊý¤¬Ç¯¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½¾ì¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£