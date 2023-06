冷やし中華にカルボナーラも？ 進化しすぎな「食事系かき氷」7選

この夏は「食事系かき氷」が熱い! 甘いものが苦手な人にも食べてもらいたいかき氷です。

密かなブーム「食事系かき氷」

「冷やし中華はじめました」って、え?かき氷?? 冷やし中華のかき氷、どんな味なのか想像もつきません。今年の夏は、想像を超えて進化した「食事系かき氷」を食べに行きましょう!

プランピーマニア 宮原店|さいたま市

1. 冷やし中華

「冷やし中華」1,600円 写真:お店から

胡麻味噌ダレ、紅生姜クリームチーズ、その他、冷やし中華定番の具材がのっておいしそうな「冷やし中華」……。実はこれ、かき氷なんです!! 同店はパンケーキにも定評がありますが、夏は食事系かき氷に力を入れて、日々色々と考案しているという「プランピーマニア」のオーナー。「冷やし中華」だけではなく「ジャーマンポテト」や「ラタトゥイユ」、まだ試作中の「とろろ氷」など味の想像がつかない面白いかき氷がたくさん。もちろん定番の甘い系かき氷も大人気です。

Parlor Vinefru 銀座|銀座一丁目

2. カルボナーラのかき氷

「カルボナーラのかき氷」1,210円 出典:tabelogdesuさん

自家製のフルーツビネガーとふわふわエスプーマのパンケーキ・かき氷の専門店「Parlor Vinefru 銀座」。同店の食事系かき氷の代表「カルボナーラのかき氷」は、トップにじゃがいも、チーズのエスプーマ、パルメザンチーズ、ブラックペッパー、ベーコン、ドライパセリがのり、中にはフルーツトマトのマリネ、ブラックペッパー、ブルーチーズエスプーマが隠れています。ベースは豆乳ミルクソースとじゃがいも、チーズのソース。カルボナーラとかき氷の組み合わせなんて想像もつかないのですが、人気のかき氷だそう! 食事系パンケーキとして「カルボナーラパンケーキ」も提供しています。

出典:tabelogdesuさん

慈げん|熊谷

3. 枝豆にパリパリチーズ

枝豆にパリパリチーズ 出典:なまむろさん

「食べログ スイーツ EAST 百名店」にも選出されたことのある同店は完全会員制。店主・宇田川和孝氏は「かき氷界の人間国宝」と言われ、多くのかき氷ファンたちを虜にしているお店です。「枝豆にパリパリチーズ」は、チーズのパリパリ感に粗めの枝豆の食感が濃厚な味。同店のメニューは毎日変わり、来た客は複数個のかき氷を注文する人が多いそう。同業者をも虜にさせるかき氷。会員になってぜひ味わってみたいものです。

カキ氷 フウリン堂|新高円寺

4. プティポワと玉ねぎのパンナコッタソース

プティポワと玉ねぎのパンナコッタソース 出典:斉藤アリスさん

新高円寺から6分ほどの場所にある同店は、レトロでかわいいかき氷専門店です。王道のフルーツ&ミルクなどのかき氷もありますが、味噌クリームやブルーチーズソースを使った面白い食事系かき氷も用意。緑が鮮やかなかき氷「プティポワ(えんどう豆)と玉ねぎのパンナコッタソース」は冷製スープのような味わいを楽しめます。

麻布野菜菓子|麻布十番

5. 茄子と赤ワインのかき氷

「茄子と赤ワインのかき氷」1,200円 出典:ドラノログさん

「野菜で作ったちょっとだけ贅沢なお菓子」をブランドコンセプトに、野菜を使ってどこまでおいしく美しいお菓子ができるかを日々模索しているという同店。かき氷のほかにも「野菜最中」や「野菜のフィナンシェ」など種類も豊富です。

「茄子と赤ワインのかき氷」はワインレッドのソースが印象的な一品。茄子の果肉を赤ワインと砂糖、レモンで煮込み、それをペースト状にしたソースがたっぷりとかけられています。アルコールは飛ばしてあるので、お酒が苦手な人でも大丈夫! おしゃれな大人のかき氷です。

6. 赤いミニトマトのかき氷

「赤いミニトマトのかき氷」1,200円 出典:えもやん★スイーツハンターさん

こちらは、フルーティーなミニトマトとクリームチーズソースに練乳をかけた「赤いミニトマトのかき氷」。鮮やかな赤とミニトマトの丸いフォルムが見た目もかわいらしいかき氷です。

こんにゃく寿司とかき氷 KON|幡ヶ谷

7. とうもろこしかき氷

とうもろこしかき氷 出典:えもやん★スイーツハンターさん

「こんにゃく寿司」と旬の食材を用いた「季節のかき氷(日本茶付き)」2,090円〜をスペシャリストの監修のもと考案したレシピで作る同店。「とうもろこしかき氷」は新鮮なとうもろこしをそのままかじったようなフレッシュさ。塩が2種類添えられていて、途中でかけると甘さを引き立たせてくれます。レシピは、ドルチェかき氷の先駆者でもある渋谷「セバスチャン」(現在は閉店)の店主・川又 浩氏の監修。優しい口溶けの氷と一皿で五感を刺激するような絶妙な食材のマリアージュを楽しめる大人のかき氷を提供しています。

※価格はすべて税込です。

