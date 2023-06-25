Ž¢ÂôÅÄ¸¦Æó75ºÐŽ£"ÊÑ²½"¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤Ê¤¤Ìõ
¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¸¥å¥ê¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§±¦¤ÏWOWOW¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢º¸¤ÏBS-TBS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
ÂôÅÄ¸¦Æó¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡ÈºÆ¤Ó¡É¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»°ÅÙ¡¢»ÍÅÙ¡¢»þÂå¤¬Èà¤ò¸Æ¤Ö¡£2022Ç¯Ëö¤«¤é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°ìÀ¸·üÌ¿ PART¶¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2023Ç¯6·î25Æü¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢6·î13Æü¤ËBS-TBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¡¡²ÚÎï¤Ê¤ëÀ¤³¦¡¡±Êµ×ÊÝÂ¸É¬»ê¡ª¥Ò¥Ã¥È¶ÊÂçÁ´½¸¡×¤Ï¡¢1970Ç¯¡Á1980Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Á´24¶ÊÎ®¤ì¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¡Ö#ÂôÅÄ¸¦Æó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼ã¤Æü¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¤Ï¥®¥ç¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Èà¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ö¥¸¥å¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÁ´À¹´ü¤Î¾¼ÏÂ»þÂå¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÈâ¤ò³«¤¯°Å¹æ¤ÎÇ¡¤¯¡¢²Î¡¢±éµ»¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ï¡¢GS¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Î²¦»ÒÍÍ¡£1970Ç¯Âå¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢´í¸±¤ÊÌÑÁÛ¤ÎÎø¿Í¡¢1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ÏÉÔÔ¿¤Çµ¤¾ã¤ÊÃË¡¢1980Ç¯Âå¤ÏTOKIO¤Ëµ±¤¯Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡£
¤Þ¤¿¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤¤¤Ä¡Ù¡Ê1975Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥¸¥å¥ê¡¼¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢²»³ÚÄÌ¤Ï¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹²ò»¶¸å¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖPYG¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢Èà¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢É¾È½¤â¹â¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¡¦´ßÉô°ìÆÁ¤Ï¡¢Á°½Ð¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤³¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡È¥¸¥å¥ê¡¼¡É¤ËÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡ÈÂôÅÄ¸¦Æó¡É¡×
°¤µ×Íª¤¬ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¡Öµ¤¾ã¡×¤ÎÂÎ¸½¼Ô
Â¿¤¯¤Î¿¦¶Èºî²È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Èà¤Î²ÎÀ¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¼«¤é¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂôÅÄ¸¦Æó¤ò»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¡¢¼«¤é¤ÎÀ¤³¦¤â³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî»ì²È¡¦°¤µ×Íª¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»þÂå¤«¤é¡Ö²ÎÉñ´ì¤Î½÷·Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ÷¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈà¤ËÃíÌÜ¤·¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»þ¤Î²á¤®¤æ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¡×¡Ê1975Ç¯¡Ë¤Ç½é¥¿¥Ã¥°¡£ÂôÅÄ¸¦ÆóºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ19th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¡Ê1977Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ËÆ³¤¯¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«¡¦¥À¥ó¥Ç¥£¡×¡Ê1979Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÌ¾¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¤Ä¤Í¤Ë»þÂå¤ÎÀèÃ¼¤ò¹Ô¤¯¥¸¥å¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤µ×¤¬Èà¤ËÂ÷¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎµÕ¡£¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Ø¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥£¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
À¾¾ë½¨¼ù¤¬¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Ï¡¢°¤µ×Íª¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ê¡ØÀ±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃË °¤µ×Íª¤È¡¢¤½¤Î»þÂå¡Ù½Å¾¾À¶Ãø¡¢¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÀï¸å¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò³Ú´ï¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸À¤¤¤¨¤ÆÌ¯¤À¤í¤¦¡£¼ã¼Ô¤é¤·¤¤¾ðÇ®¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò°¤µ×¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ò¥Ç¥¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤¬Ã´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤Ø¤Îµ¿¤¤¤äÌÂ¤¤¤À¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¸å²ù¡¢¼ºÇÔ¡¢ºÃÀÞ¤Ë¿»¤ë¡£¡Ö¥ï¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢ÄÙ¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤äÌ´¤¬¿´¤Ç½ÏÀ®¤·¡¢Èþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖÃË¤¿¤ë¤â¤Î¡¢¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·¯¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡Á¤¯¤ì¡×¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤·¤¤¤Î¤À¡£
°¤µ×¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤¿¡Öµ¤¾ã¡¢¤ä¤»²æËý¡×¤È¤¤¤¦Èþ³Ø¤ò¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤Ë»×¤¤¤¤ê¤Ö¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò¥¸¥å¥ê¡¼¤¬120¡ó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÇÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥ó¤Ë»þÂå¤¬¸«»ö¤Ë¿ì¤ï¤µ¤ì¤¿¡£°¤µ×Íª¤¬ºî»ì¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤¬²Î¾§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºî¶Ê¤âÃ´Åö¤·¤¿¡ÖÎï¿Í¡×¡Ê1982Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤È¥¨¥í¥¹¡¢¥¿¥Ö¡¼¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°¼ñÌ£¡×¤ò¥®¥ê¥®¥ê²óÈò¤·¤¿¡ÖÃ¿Èþ¡×
Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£
1960Ç¯¤Î¥¸¥ã¥ó¡á¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥´¥À¡¼¥ë¤ÎÆ±Ì¾±Ç²è¤Ë´¶Æ°¤·¤¿°¤µ×¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¡¢Èá¤·¤¯¡¢¤Ö¤¶¤Þ¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×À¤³¦´Ñ¤ò²Î¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤ò²Î¤¨¤ë¸ÄÀ¤È½Ð²ñ¤¨¤º¡¢¹½ÁÛ¤«¤é8Ç¯¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÂôÅÄ¸¦Æó¤È¤¤¤¦°ïºà¤È½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤ÎÀ®½¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°¤µ×¤ÏÀ¸Á°ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¡Ø¥À¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ø¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«¡¦¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¡Ä¡Ä¤¢¤¢¤¤¤¦À¤³¦¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤È½ä¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤·¤¿¤é¤«¤Ê¤êÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¡Ø°¤µ×Íª¡¡Ì¿¤Î»í¡¡¡Á¡Ø·î´©you¡Ù¤È¤½¤Î»þÂå¡Á¡Ù°¤µ×ÍªÃø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
³Î¤«¤Ë¡¢°¤µ×¤ÎÄó¶¡¤·¤¿¥¸¥å¥ê¡¼¤Î¶Ê¤Ï¡¢¾È¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¤È¡È¥«¥Ã¥³°¤¤¡É¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¥®¥ê¥®¥ê¤À¡£¥¸¥å¥ê¡¼¤Ï°¤µ×Íª¤Î´í¸±¤ÊÅÒ¤±¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¿¤ë¤äÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤Ï¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢°¤µ×¤µ¤ó¤Î»í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤¹¤®¤ë¡£¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ì¤À¤±¶¯¤¤»í¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ç¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê¡Ø°¤µ×Íª¡¡²Î¤Ï»þÂå¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤¿¡Ù°¤µ×ÍªÃø¡¢NHK½ÐÈÇ¡Ë
¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¡ÖÆñ¤·¤µ¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡¢»þÂå¤Ë¤Ï¤°¤ìÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯ÃË¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡²½¾Ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢Èà¤Ê¤ê¤Î¹©É×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÎÍØ¶Ê¤È¤Ï¡¢»þÂå¤ËÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢»þÂå¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇÔ¼Ô¤Î»¶¤êÊý¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¿Åö»þ¤ÎÈà¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½Å»ë¤È¾È¤ì¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀäÌÇ´í×ü¡¢¤¤¤ä¡¢ÀäÌÇ¼ï¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Èà¤Û¤É¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦»þÂåÆÃÍ¤Î¡¢¤±¤À¤ë¤µ¡¢¤¯¤É¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
²Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë²½¾Ñ¤È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È°¼ñÌ£¤Î¥®¥ê¥®¥ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£18th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¤¤¤¦µ¤¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê1977Ç¯¡Ë¤Ç¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÃå¤±¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÊ®¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢±ìÁð¤ò¤Õ¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞË¹»Ò¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢±é½Ð¤ÏÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ê¥Á¥¹É÷·³Éþ¤Ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÅá¤ÇÆÈÆÃ¤Î¥Ç¥«¥À¥ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê1978Ç¯¡Ë¤ÏÅÁÀâ¤Ç¤¢¤ë¡Êº£¤Ç¤ÏÀäÂÐÌµÍý¤À¤í¤¦¡Ë¡£¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä²¾ÁÛÀ¤³¦¤Î¹½ÃÛ¡£¤³¤ì¤¬Èà¤Î²ÎÀ¼¤È¥ê¥ó¥¯¤·¡¢¶õ´Ö¤äÀÊÌ¤Ê¤É¤òÄ¶±Û¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶ËÃ¼²½¤·¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤òÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë
À©ºîÂ¦¤â¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤É¤ó¤É¤ó¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTOKIO¡×¡Ê1980Ç¯¡Ë¤Ç¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼º½Çù¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢Íî²¼»±¤òÇØÉé¤Ã¤¿Èà¤ò¶õ»£¡£¡ÖÎø¤Î¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê1980Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÆþ¤ì¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥í¥Þ¥¡¼¸ú²Ì¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇ¿·±é½Ð¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯²ÚÈþ²½¡£¤É¤ì¤âÇ»¸ü¤Ê³¨¤Î¶ñ¤¬¥É¥í¥ê¤È²èÌÌ¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
À¤¤ÎÃæ¤¬ÇÉ¼ê¤Ê¥¸¥å¥ê¡¼¤Ë´·¤ì¤À¤·¤¿1982Ç¯¡¢¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬ºÆ·ëÀ®¤·¡Ö¿§¤Ä¤¤Î½÷¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥½¥í¤Ç¤Ï¡ÖÎï¿Í¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿º¢¤À¡£Ç»¤¤¥á¥¤¥¯¤È¥Á¥ã¥¤¥ÊÉ÷¤Î»°¤ÄÊÔ¤ß¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥ê¡¼¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤ÇÈ±¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢ÉþÁõ¤Ï¥¹¡¼¥Ä¡£µÕ¤Ë¿·Á¯¤Ç¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤¬¤¢¤É¤±¤Ê¤¯¸«¤¨¤¿¡£
Æ±¶Ê¤âºî»ì¤Ï°¤µ×Íª¡£Èà¤¬²Î¤¦¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ï¡¢¥½¥í¤ÇÇØÉé¤¤Â³¤±¤¿¡Ö¤ä¤»²æËý¡×¤È¤Ï°ã¤¤ÁÇÄ¾¤Ê¥¨¡¼¥ë¤ËÄ°¤³¤¨¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥¸¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤«¶ËÃ¼²½¤·¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤òÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸É¹â¤Î¿Í¤Ë¸«¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¥Áè¼Ò²ñ¤ò·ù°¤¹¤ëÄ¶·Ý½ÑÈ©¤Ë¸«¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÇä¤ì¤ë¡É¤³¤È¤ò¤Ê¤Ë¤è¤ê´î¤ó¤À¡£Á°½Ð¤ÎÈÖÁÈ¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¡¡²ÚÎï¤Ê¤ëÀ¤³¦¡¡±Êµ×ÊÝÂ¸É¬»ê¡ª¥Ò¥Ã¥È¶ÊÂçÁ´½¸¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ç1Åù¾Þ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¿ä°Ü¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±À¤³¦´Ñ¤¬¥Ø¥Ó¡¼¤Ç¤â¡¢Ä°¤¤¤¿¸åÌ£¤¬¤É¤³¤«ÁÖ²÷¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¸¥å¥ê¡¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¡£
²ÃÎð¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¶È
É¬Í×¤Ê¤é¾þ¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ï¤¬¤¹¡£1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢1970Ç¯Âå¤Ç¤Ï¥½¥í¤Ç¡ÈÎï¤·¤µ¡É¤ò¶Ë¤á¤¿¥¸¥å¥ê¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢í´í°¤Ê¤¯¼«¤é¤Î²ÃÎð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ÆÃ¤ËÇÐÍ¥¶È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢1999Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÂçºåÊª¸ì¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£»ÔÀî½à´ÆÆÄ¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤¬Éã¿Æ¡¢ÅÄÃæÍµ»Ò¤¬Êì¿ÆÌò¡£¥¸¥å¥ê¡¼¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤Ç¡¢°¦¿Í¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¥Æ¥³¤ÇÈ±¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡¢¥Ò¥²¤Ç¥è¥ì¥è¥ì¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¢¤«¤ó¤¿¤ì¤ÊÌò¤À¡£¥¸¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÇ¯¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢ÂàÇÑ¤È¤Ï°ã¤¦¡È¤¯¤¿¤Ó¤ì¤ë¡É»Ñ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤´¤È¤Ë¡¢ÇòÈ±¤¬Áý¤¨¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¥ª¥Ã¥µ¥ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¸¥å¥ê¡¼¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢ÌîÀ¤Î¶¯¤µ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤½¤Î¡È¸Ï¤ì¡É¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Åö¤¿¤êÇ¯¡£±Ç²è¡Ø¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¡ØÅÚ¤ò¶ô¤é¤¦½½Æó¥õ·î¡Ù¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ØÅÚ¤ò¶ô¤é¤¦½½Æó¥õ·î¡Ù¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Í¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤ÎÀ¼¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Àã¤Î¤¤·¤à²»¡¢µµ¤ÎÊâ¤¯²»¡¢ÍÕ¤Î½Å¤Ê¤ë²»¡¢ÊÆ¤ò¸¦¤°²»¡¢ä£¤òËËÄ¥¤ë²»¡½¡½¡£¼«Á³¤äÌ¿¤Î²»¤¬¶Á¤¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂôÅÄ¸¦Æó¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¶äËë¤ÇÏ·¤¤¤È»à¤Ø¤Î°ÚÉÝ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢À¼¤ÇÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£±Ç²è¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¤ÏÌÌÇò¤¤¡£
Îø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿¾¾¤¿¤«»Ò¤È¤Î¥·¡¼¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¡ØÅÚ¤ò¶ô¤é¤¦½½Æó¥õ·î¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦²¿½½Ç¯¤â¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¹µ¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬»²Àï¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èô¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤êË»¤·¤¤¡£¹ø¤ò¤«¤¬¤á¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ë¡ÈÈè¤ì¤¿¡É¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÆ¤ÓÁö¤ë¤·Èô¤Ö¡£1980Ç¯Âå¤è¤ê¤«¤Ê¤ê²£¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¯ÂÀ¤¤Äã²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£²Î¾§ÎÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤À¡£
¡Ö¤Þ¤¤¤É¡ª¡×¡Ö¤ª¤¤¤É¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤ê¡¢ºÇ¶á¤Î³Ú¶Ê¤ä¿·¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¡¦¥È¡¦¥ê¡¦¥Ã¡¦¥Ñ¡¼¡×¡Ê1981Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¸¥å¥ê¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦²«¿§¤¤À¼±ç¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢¼ê¼ó¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¤òÄ°¤«¤»¤Æº¸±¦¤ËÂÎ¤ò¿¶¤ë¡Ö¥¸¥å¥ê¡¼ÍÉ¤ì¡×¤¬Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î¡Ö¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°¡×¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡½¡½
6·î25Æü¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÌÁÍ§¡¢´ßÉô°ìÆÁ¡¢¿¹ËÜÂÀÏº¡¢Æ·¤ß¤Î¤ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£²û¤«¤·¤¤¶Ê¤È¿·¶Ê¡¢Î¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤È¤¤¤¨¤Ð2018Ç¯¡¢7000¿Í¤·¤«½¸µÒ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤¿ÁûÆ°¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤¢¤ì¤«¤é5Ç¯¡£º£²ó¤Ï¡¢2ËüËç°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¡½¡½¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Ç¤âËè²ó·ç¤«¤µ¤º¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¡Ö»þ¡¹º¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤À¤·¡¢¸µµ¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¡¢Ä¹¤¤Í§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÈþÍÆ±¡¤ÇÈ±¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÁþ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡È¿´¤ÎÎø¿Í¡É¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥¸¥å¥ê¡¼¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï´°Çä¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â»þÂå¤ò¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢Ç¯Îð¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»þÂå¤ÎÈþ³Ø¤òÌÏº÷¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÊâ¤ß¡¢120¡ó¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Û¤É¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÂôÅÄ¸¦Æó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°ìÀ¸·üÌ¿¡×¡½¡½¡£75ºÐ¤ÎËë¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡ÊÅÄÃæ °ð ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë