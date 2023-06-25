¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡ÙÂè24²ó¡¡¡ÈÀ¥Ì¾¡ÉÍÂ¼²Í½ã¡¢¡È²È¹¯¡É¾¾ËÜ½á¤ËÅÓÊý¤â¤Ê¤¤·×²è¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë
¡¡¾¾ËÜ½á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè24²ó¡ÖÃÛ»³¤Ø½¸¤¨¡ª¡×¤¬25Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¥Ì¾¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤È¿®¹¯¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¡¡¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡ÙÂè24²ó¡ÖÃÛ»³¤Ø½¸¤¨¡ª¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè62ºîÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ¤ò±Ç²è¡ØALWAYS¡¡»°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡Ù¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥Ï¥¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÅÂôÎÉÂÀ¤¬Ã´Åö¡£¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤ò³«¤¤¤¿ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÀ¸³¶¤ò³è¼Ì¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÂè24²ó¡ÖÃÛ»³¤Ø½¸¤¨¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡À¥Ì¾¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤È¿®¹¯¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤¬³ÆÃÏ¤ËÌ©½ñ¤òÁ÷¤ê¡¢ÉðÅÄÊý¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¼Ô¤¬ÃÛ»³¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿²È¹¯¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡£¤³¤ì¤¬¿®Ä¹¡Ê²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ë¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤è¤êÂç»ö¤ÊºÊ»Ò¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ìÌå¤ÎËö¡¢²È¹¯¤Ï¿ôÀµ¡Ê¾¾½ÅË¡Ë¤é¤È¶¦¤ËÃÛ»³¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤à¡£¤À¤¬À¥Ì¾¤Ï¡¢²È¹¯¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£úóÌ¾¤Ï¡¢Æâ¡¹¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤·×²è¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þÊüÁ÷¡£BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢BS4K¤Ë¤Æ18»þÊüÁ÷¡£