米オハイオ州クリーブランドに住む31歳の女が今月17日、1歳4か月の娘を自宅に一人置き去りにして死亡させたとして殺人罪で逮捕された。女は娘の世話を放棄し、9日間の休暇を楽しんでいたという。米ニュースメディア『NBC News』などが伝えた。

殺人罪で逮捕されたのはクリステル・キャンデラリオ(kristel candelario、31)で、彼女は米自治領プエルトリコとミシガン州デトロイトで9日間の休暇を楽しんでいた。

クリステルが帰宅したのは逮捕前日の16日のことで、娘ジャイリンちゃん(Jailyn)の異変に気付いて警察に通報した。クリステルは当時、「娘はとても喉が渇いているように見え、何の反応も示さなかった」と話していたそうで、ジャイリンちゃんは駆けつけた救急隊によりその場で死亡が確認された。

クリステルは警察の取り調べに対し、「6月8日から16日まで休暇で家を空けた。娘はその間、誰の世話にもならず一人だった」と娘を放置していたことを認める供述をしており、オハイオ州カヤホガ郡の検視局は死因についてこう述べた。

「遺体には外傷が全くなかった。約10日間、一人で放置されたことがこの子の死につながった。」

一方で当局は、「折り畳み式のベビーベッドの中にはブランケット数枚とマットが入っていた。ただそれらには尿と便が染み込み、固まっている状態だった」とジャイリンちゃんが悲惨な状況下で亡くなったことを公表しており、事件を知った近所の女性は地元テレビ局『WKYC』のインタビューに次のように答えた。

「実は昨年8月、アパートにクリステルがやって来て『週末だけ娘の面倒を見て欲しい』と言われたの。でも彼女がジャイリンちゃんを引き取りにやって来たのは6週間ほど経ってからで、電話しても出なかったり、連絡がついても引き取れない理由を並べ立てるばかりだった。それで彼女の留守電に『あなたの娘のためのミルクが必要だけど、お金がないの。どうにかしてくれないかしら!』とメッセージを残したこともあったほどよ。」

「彼女はあまり家にはいることはなかったようだけど、こんなことになるなら、私たちに一言、声をかけてくれれば良かったのに…。残念でならないわ。」

また女性の13歳の娘は「ジャイリンちゃんがこんな形で亡くなるなんて、余りにも酷い。可愛くて私の妹のような存在だったのに…。いなくなってとても寂しいわ」と語り、肩を落とした。

そしてこのニュースには次のようなコメントが寄せられた。

「1歳4か月の子を一人にして、自分は休暇? どうかしているよ。」

「言葉もない。」

「信じられないほど愚かな行為。」

「虐待だよ。お腹が空いても水も食べ物もなく、トイレも行けず…。ひとりぼっちで逝ったこの子の最期を考えると心が痛む。」

「休暇に行くお金があるなら、ベビーシッターを雇えるでしょう!」

「母親は精神的に問題があるのでは?」

「子供を1時間一人にするだけも犯罪。数日間もいなくなるなんて、どういうつもりだったのだろう。」

「隣の家とはそれほど離れていないようだけど、近所の人はこの子の泣き声が聞こえなかったのだろうか。」

「もっと早い時点で、母親からこの子を引き離すことはできなかったのか…。」

「彼女は母親になる資格なし。」

ちなみに2021年には、6日間パーティ三昧で1歳娘を餓死させたイギリスの母親に懲役9年の判決が下っていた。また2020年にはイギリスで、母親がドラッグパーティ中、トレーラーハウスの中に犬と一緒に置き去りにされた9歳男児が犬に襲われて死亡していた。

