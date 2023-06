イギリスで最後に絞首刑になった女性のドラマが制作されることに

イギリスで最後に絞首刑に処された女性のドラマが、英ITVで制作されることになった。米Deadlineが報じている。

1964年を最後に死刑になった者がおらず、現在は死刑そのものが廃止されているイギリス。同国で1955年に絞首刑となった最後の女性がルース・エリスだ。ナイトクラブでホステスとして働いていたエリスは、数年前から交際していた年下の相手デヴィッド・ブレイクリーを射殺した罪で28歳の時に死刑となった。

ITVでは4話構成のドラマを制作。その『Ruth(原題)』でエリスを演じるのは、『ボヘミアン・ラプソディ』のメアリー役や『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか?』のフランキー役で知られるルーシー・ボーイントン。連続殺人鬼デニス・“デス”・ニルセンを主人公にした実録ドラマ『デス』のケリー・ジョーンズが脚本を手掛ける。メガホンを取るのは、『刑事マシュー・ヴェン 哀惜のうなり』でもジョーンズと組んだリー・ヘイヴン・ジョーンズだ。

同作では2つの時系列が展開。そのうち一つでエリスがロンドンの上流階級に足を踏み入れるも最終的に転落していく様を、もう一つでは彼女の弁護士がこれまで何十年にわたって隠されてきた事件の真相を解きほぐしていくという。

エリスが決して恵まれた家庭環境ではなかったこと、殺されたブレイクリーがもともと名門学校に通うような生まれであったこと、二人が同棲中も互いに別の相手とも会うような状況だったことなどもあってか、エリスの物語はこれまで何度も映像化されてきた。1980年にはITVが女性の殺人者をテーマにしたドラマシリーズの一編でエリスの事件を取り上げている。1984年の映画『ダンス・ウィズ・ア・ストレンジャー』ではミランダ・リチャードソン(『クライング・ゲーム』)がエリスを演じた。さらには舞台劇やオペラの題材としても使われている。

イギリス人にとってはおなじみのテーマのようだが、今回はどんな作品に仕上がるのか注目だ。(海外ドラマNAVI)

Lucy Boynton Headlines ITV Series 'Ruth' About The Last Woman To Hang In The UK https://t.co/EqGOG0Ro4D pic.twitter.com/4Tbfeu6C4O

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 13, 2023