『シークレット・インベージョン』オープニングクレジットが批判される理由とは？

6月21日(水)よりDisney+(ディズニープラス)にて新作マーベルドラマ『シークレット・インベージョン』第1話が配信開始となったが、そのオープニングクレジットが物議を醸しているようだ。一体、何が問題なのだろうか?

【関連記事】『ブラック・ミラー』クリエイター、ChatGPTに脚本を書かせていた!「クソみたいな代物」

本シリーズは、国際平和維持組織S.H.I.E.L.D.(シールド)の元長官ニック・フューリーが、あらゆる人物に“擬態”できる能力を持つスクラル人による「シークレット・インベージョン(見えざる地球侵略計画)」の阻止に挑むサスペンス・スリラー。マーベルの映画シリーズに引き続き、サミュエル・L・ジャクソンがニック・フューリーを演じる。

そのオープニングクレジットは、地球に侵略するスクラル人の宇宙船や破壊されるニューヨーク、登場キャラクターなどが、ペイントのような荒めのタッチのアニメーションで制作されている。全6話の本作で監督を務めたアリ・セリムが、米Polygonの取材で語ったところによると、Method Studiosが制作したデザインをAI(人工知能)が生成したのだという。

No way in hell Marvel used AI to create the secret invasion intro, this is the worst intro for any TV show ever #SecretInvasion pic.twitter.com/XePW5a4CtB

- Fdm (@theSnyderKnight) June 21, 2023