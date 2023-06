8月16〜18日に東京国際フォーラム ホールAにて開催される「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン supported by ディズニー★JCBカード」の日本人ゲストとして、京本大我(SixTONES)の出演が発表された。

【写真】京本大我も! 「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン」に登場する豪華キャストたち

本公演は、過去に米ボストンのボストンシンフォニーホールや英ロンドンのロイヤルアルバートホールで上演され、日本では2019年&2020年と過去二回大盛況を果たしたディズニーミュージカルの名曲を堪能できるコンサート。今回は、『美女と野獣』の「Be Our Guest」や『アラジン』の「A Whole New World」など名曲を生み出したディズニー音楽の巨匠アラン・メンケンが第一幕全編にてパフォーマンスし、第二幕はディズニー・オン・ブロードウェイのキャスト5名と日本人ゲストとして京本が共演する予定だ。

ゲスト出演する京本は、個人ではミュージカルでも活躍。近年では日本での初演となるブロードウェイミュージカル『ニュージーズ』(アラン・メンケン作曲ディズニー作品)で主役のジャック役を務め、ミュージカル俳優としても高く評価されている。

出演にあたり京本は「お客様はディズニーファンの方々、アラン・メンケンさんのファンの方々が多いと思いますが、こういった機会は僕自身初めてのことなので、新鮮な気持ちを大事に、3日間あるので、日に日に緊張も溶けていくことを信じて…笑、その日その日の表現で歌えたらいいなと思っています。海外的なグルーブ、アドリブも、僕がやれるかわからないですが、キャストの皆さんから空気だけでもキャッチできたらいいなと思っています」と意気込み。また、「僕が主演を務めた『ニュージーズ』はまだ日本で1回しか上演されていないため、この作品をまだ詳しく知らない方も多いかもしれないので、『ニュージーズ』の作品の魅力も、伝えられたらと思っています」とコメントした。

「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン supported by ディズニー★JCBカード」は、8月16〜18日、東京国際フォーラム ホールAにて開催。