『AND JUST LIKE THAT...』エイダンの魅力をキャリーが語る

大ヒットドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』の続編で、50代になったキャリーたちのより複雑な日常が描かれる『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。6月22日から日米同時配信となるそのシーズン2に登場する懐かしいキャラクターについて、キャリー役のサラ・ジェシカ・パーカーが語っている。米Entertainment Weeklyが伝えた。

端役のはずだったがビッグの対抗馬に

『AND JUST LIKE THAT...』のシーズン1でもおなじみの面々が何人も出てきたが、シーズン2ではキャリーの元婚約者エイダン・ショウが姿を見せる。キャリーはこれまで様々な男性と付き合ってきたが、その中でも特別な存在と言われるのが、ミスター・ビッグとエイダンの二人だ。

エイダンは『セックス・アンド・ザ・シティ』のシーズン3で初登場。キャリーと恋に落ちるも彼女がビッグと浮気したことで一度は別れたが、のちに復縁。「キャリーを奥さんにしたい」と結婚を熱望するエイダンに押し切られる形で婚約したものの、結婚が近づくにつれてキャリーがどんどん不安になったことから再び破局。その後、エイダンは別の女性と結婚し、パパになっていたことが判明する。映画2作目でアブダビを旅行中だったキャリーはエイダンと思いがけず再会、それぞれ今では別の人と結婚している二人は昔話に花を咲かせていた。

オリジナルドラマ、映画に引き続いてエイダンを演じるジョン・コーベットについて、サラ・ジェシカが語っている。

『AND JUST LIKE THAT...』シーズン1の撮影がまだ始まっていなかった2021年、ジョンはメディアの前でこの続編ドラマに出るとコメント。軽いジョークだったが、これが事実として報じられ、制作側が彼の出演を否定する事態へと発展した。その騒動についてサラ・ジェシカはジョンから後日謝られたそうだが、彼に“何言ってるの? 最高じゃない。続けて。なんでも好きなことを言ってくれて構わないわ”と返したという。

そんなサラ・ジェシカは、エイダンを演じるジョンの魅力をこう説明する。「彼のことが大好きよ。とっても素敵な人で、彼のおかげでエイダンは脚本で描かれているよりもいっそう特別な存在になっているの。それって素晴らしいことよね。エイダンはもともと3話くらいの出番で終わるはずだったの。でも今ではこの作品に何年も関わってくれている。ジョンはとっても気安い人で聞き上手なの。彼がいるとセットの雰囲気が和らぐ一方で、カメラの前では持ち前の魅力を発揮してくれる。そんな彼とまた一緒に仕事ができるなんて最高ね」

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2(全11話)は、6月22日(木)16:00よりU-NEXTにて最初の2話が配信される。以降、毎週木曜日に新エピソードが配信予定。(海外ドラマNAVI)

