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¢¨1. WHO advises not to use non-sugar sweeteners for weight control in newly released guideline - World Health Organization
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¢¨2. Obesity and Sex-Related Associations With Differential Effects of Sucralose vs Sucrose on Appetite and Reward Processing: A Randomized Crossover Trial - JAMA Netw Open. 2021 Sep 1;4(9):e2126313.
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¢¨3. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota - Nature. 2014 Oct 9;514(7521):181-6.
¢¨4. Short-Term Consumption of Sucralose with, but Not without, Carbohydrate Impairs Neural and Metabolic Sensitivity to Sugar in Humans - Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):493-502.e7.
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¢¨5. Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Sante cohort - BMJ. 2022 Sep 7;378:e071204.
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